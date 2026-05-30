Владислав Григорьев

Верховен напомнил, как украинец эффектно нокаутировал Даниеля Дюбуа.

После победы чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном поклонники бокса и спортивное сообщество все чаще выражают удивление нынешней форме украинца. Однако Верховен в интервью The Ring заступился за своего соперника.

"Не стоит забывать, что он не так давно эффектно нокаутировал Дюбуа (британский боксер Даниель Дюбуа - УНИАН), а сейчас его уже списали со счетов. И все это только из-за боя с кикбоксером. Мы подали апелляцию, ведь люди ошибаются, и это нормально – пусть просто это признают", - сказал голландец журналистам.

Верховен также выразил надежду, что в будущем он получит реванш против Усика. Сперва украинцу нужно защитить свой титул WBC против немецкого боксера Агита Кабаела.

Напомним, что в ночь на 24 мая состоялся бой между Усиком и Верховеном. В 11-м раунде украинец победил техническим нокаутом.

Обращение Усика к критикам

Ранее украинский боксер, чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на критику после боя с голландцем Рико Верховеном. Он рассказал, что уже вернулся домой и проводит время со своей семьей. Также чемпион поблагодарил украинцев за поддержку.

Усик заявил, что "победа есть, хотя иногда она не такая красивая, как кто-то хотел бы".

