'Иногда победа не такая прекрасная, как хотелось бы': Усик обратился к критикам

Боксер поблагодарил украинцев за поддержку и посоветовал верить в себя.

Украинский боксер, чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на критику после боя с голландцем Рико Верхувеном. Видео боксер опубликовал в соцсети Х.

В частности, Усик рассказал, что уже вернулся домой и проводит время со своей семьей. Он поблагодарил украинцев за поддержку.

"Вернулся к семье. Все прекрасно, все слава Богу. Еще раз хочу поблагодарить украинский народ за поддержку. Вижу все ваши сообщения, всю вашу поддержку, вдохновение и борьбу. Слава Богу за все. Слава Украине", - сказал Усик.

В то же время боксер нашел слова и для критиков, которые остались недовольны его поединком с Верхувеном.

"Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся. Акела продолжает держать свой камень, все прекрасно. Есть победа, и это самое важное. Иногда она не такая красивая, как кто-то хотел бы, но она есть", - отметил украинец.

Он посоветовал всем верить в себя и не обращать внимания на то, когда кто-то говорит, что вы не сможете что-то сделать:

"Всем тем, кто не верит в то, что он может, поверьте – вы можете. И не обращайте внимания на то, когда вам говорят, что вы не можете. Вы невероятны. Продолжаю оставаться на светлой стороне. Дорога продолжается. Свет светит еще сильнее, чем светил раньше. И все невероятно прекрасно. Добра".

Ранее УНИАН сообщал, что после боя на пресс-конференции Усик признал, что Рико Верхувен оказался сложным соперником, поскольку о его тактике боя и физических возможностях до сих пор практически ничего не было известно. Усик отметил, что Верхувен оказался очень сконцентрированным, а его команда хорошо подготовилась. В то же время украинец поделился, что ему нужно было "разгадать код" соперника, и это удалось сделать в 11-м раунде, когда прошел удар снизу. На слова о том, что бой могли остановить слишком рано, Усик ответил, что задача рефери заключается в защите боксера от лишнего вреда.

Также мы писали, что нидерландский кикбоксер Рико Верхувен после поражения в бою против Усика заявил, что его команда подала официальную апелляцию по поводу результатов боя. Верхувен отметил, что это произошло по дороге в аэропорт. При этом он выразил уважение украинцу и добавил, что для него было честью разделить с ним ринг. Также Верхувен предложил Усику бой-реванш.

