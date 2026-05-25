Верховен сделал неожиданный ход после нокаута от Усика

Голландский тяжеловес Рико Верховен категорически отказался признавать свое поражение.

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен, проигравший Александру Усику в недавнем поединке, заявил, что его команда подала официальную апелляцию на результаты боя.

"Официальный протест был подан во время нашей дороги в аэропорт. Правила имеют значение только тогда, когда они применяются в самый важный момент", - говорится в Instagram Stories.

Напомним, что Усик победил Верховена в боксерском шоу "Glory in Giza", которое проходило в Египте, непосредственно около величественных пирамид.

Видео дня

Несмотря на то, что бой был довольно тяжелым для украинца, к 11 раунду ему удалось "разгадать" соперника и закончить поединок техническим нокаутом. Сначала Усик отправил Верховена в нокдаун, нидерландец вернулся, но после череды ударов со стороны украинского спортсмена рефери остановил бой.

Также Верховен в соцсетях оставил неоднозначную публикацию, которую можно трактовать по-разному. Он предложил оставить эмоции в стороне и прочитать судейские записки.

"Осталась одна секунда до начала 12-го, финального раунда. Только вперед и вверх! Уважение Александру Усику, для меня было честью разделить с тобой ринг. Давай устроим реванш!", - написал он в Instagram и отметил ключевого организатора и инвестора главных мировых боксерских поединков Турки Аль аш-Шейха.

Ранее УНИАН сообщал, что было самым трудным в поединке против Верховена, по словам самого Александра Усика.

Вас также могут заинтересовать новости: