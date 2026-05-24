'Я готов': Усик бросил вызов сразу двум соперникам после боя с Верховеном

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после победы над Рико Верховеном заявил, что готов провести следующие бои против двух потенциальных соперников, пишет Sky Sports.
Украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде в поединке, который состоялся в египетской Гизе. После боя на ринг вышел непобедимый Агит Кабаел (27-0, 19 нокаутов), который является обязательным претендентом на титул WBC.
Организатор боя Турки Аль-Шейх призвал к реваншу между Усиком и Верховеном, отметив, что оба соперника должны получить шанс: сначала бой с Кабаелом, а затем реванш в Нидерландах.
Сам Усик отреагировал на предложения однозначно, заявив, что готов встретиться с обоими оппонентами.
"Окей, без проблем. Брат, я готов. Я могу боксировать с ними обоими, без проблем", – сказал Усик.
В то же время Рико Верховен после боя подчеркнул, что слышал о возможности реванша, однако окончательное решение зависит не от него.
Напомним, Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде главного боя вечера. При этом после десяти раундов в судейских записках была зафиксирована ничья.
После победы Усик сохранил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF. Среди потенциальных претендентов также называются британец Мозес Итаума и кубинец Франк Санчес, которые могут стать следующими соперниками украинского чемпиона.