'Я готов': Усик бросил вызов сразу двум соперникам после боя с Верховеном

После победы Усик заявил, что готов сразиться с Агитом Кабаелом и не исключает реванша с голландским кикбоксером.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после победы над Рико Верховеном заявил, что готов провести следующие бои против двух потенциальных соперников, пишет Sky Sports.

Украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде в поединке, который состоялся в египетской Гизе. После боя на ринг вышел непобедимый Агит Кабаел (27-0, 19 нокаутов), который является обязательным претендентом на титул WBC.

Организатор боя Турки Аль-Шейх призвал к реваншу между Усиком и Верховеном, отметив, что оба соперника должны получить шанс: сначала бой с Кабаелом, а затем реванш в Нидерландах.

Сам Усик отреагировал на предложения однозначно, заявив, что готов встретиться с обоими оппонентами.

"Окей, без проблем. Брат, я готов. Я могу боксировать с ними обоими, без проблем", – сказал Усик.

В то же время Рико Верховен после боя подчеркнул, что слышал о возможности реванша, однако окончательное решение зависит не от него.

Напомним, Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде главного боя вечера. При этом после десяти раундов в судейских записках была зафиксирована ничья.

После победы Усик сохранил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF. Среди потенциальных претендентов также называются британец Мозес Итаума и кубинец Франк Санчес, которые могут стать следующими соперниками украинского чемпиона.

