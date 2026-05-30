Россиян нужно побеждать: Владимир Кличко против бойкота международных соревнований

Украинским спортсменам не стоит запрещать выступать на соревнованиях против россиян и белорусов, однако тех нужно побеждать. Об этом сказал известный украинский боксер Владимир Кличко во время Черноморского форума по безопасности (Black Sea Security Forum) в Одессе, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, не нужно избегать спортивных встреч с российскими и белорусскими спортсменами – стоит выступать против них, побеждать и доказывать, что Украина – сильнее.

"Если бы я был министром спорта, я бы не запрещал нашим спортсменам выступать на турнирах и соревнованиях, где участвуют российские и белорусские спортсмены. Бойкотировать, на мой взгляд, такие мероприятия неправильно. С этим нужно бороться. Надо говорить, высказываться и надо побеждать, где бы это ни было. Надо выходить и поднимать украинский флаг", – сказал Владимир Кличко.

Это, по мнению Кличко, касается различных видов спорта, как бы это ни было трудно, в том числе с моральной точки зрения.

Он напомнил, как в 2018 году украинский чемпион Александр Усик выступил против россиянина Мурата Гасиева. Этот бой состоялся в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей, объединил все чемпионские пояса в первом тяжелом весе и стал абсолютным чемпионом мира.

Владимир Кличко: что о нем известно

Украинский профессиональный боксер, младший брат мэра Киева, Владимир Кличко родился 25 марта 1976 года. Стал олимпийским чемпионом по боксу в супертяжелом весе в 1996 году. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (2000–2003 годы, 2008–2015 годы), IBF (2006–2015 годы), IBO (2006–2015 годы), The Ring (2009–2015 годы), WBA (2011–2015 годы). Благодаря силе удара стал известен как Доктор Стальной Молот.

Реакция на первые соревнования с участием россиян и белорусов

Напомним, что украинские спортивные гимнастки София Краинская и Варвара Чубарова бойкотировали гимны РФ и Беларуси на церемонии награждения юниорок на чемпионате Европы-2026. Краинская стала серебряной призеркой в упражнениях с лентой, Чубарова завоевала "бронзу" в упражнениях с мячом.

Чемпионат проходил в Варне (Болгария) – впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские и белорусские спортсменки соревновались без ограничений. Это произошло после того, как Международная федерация гимнастики сняла санкции с представителей России и Беларуси.

