Украинские гимнастки бойкотировали гимны РФ и Беларуси на церемонии награждения ЧЕ в Болгарии

Европейская федерация гимнастики ввела новые правила после того, как российская гимнастка София Ильтерякова стояла спиной к трибунам во время исполнения гимна Украины.

Украинские гимнастки София Краинская и Варвара Чубарова бойкотировали гимны России и Беларуси на церемонии награждения юниорок на чемпионате Европы-2026 в ответ на снятие санкций с этих стран, сообщает Суспільне Новини.

Издание сообщило, что чемпионат Европы-2026 по художественной гимнастике среди юниорок проходил в болгарской Варне.

На подиум в индивидуальных соревнованиях в отдельных упражнениях поднялись две украинки: София Краинская стала серебряной призеркой в упражнениях с лентой, а Варвара Чубарова завоевала "бронзу" в упражнениях с мячом.

Видео дня

Евро-2026 в Варне стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину, на котором российские и белорусские спортсменки соревновались без ограничений, поскольку с середины мая Международная федерация гимнастики сняла санкции с представителей России и Беларуси.

Издание добавляет, что в конце мая Европейская федерация гимнастики присоединилась к решению мировой руководящей организации. В связи с этими решениями на чемпионате Европы-2026 по художественной гимнастике российские и белорусские спортсменки выступали под собственным флагом и гимном.

Сообщается, что в упражнениях с лентой "золото" завоевала россиянка Яна Заикина, а в упражнениях с мячом – белоруска Кира Бабкевич.

"Украинские гимнастки Краинская и Чубарова, поднявшиеся на подиум в этих дисциплинах, бойкотировали исполнение гимнов России и Беларуси: надели наушники и закрыли лица руками", – отмечает издание.

При этом украинки не могли отвернуться от флагов во время исполнения гимнов, а также покинуть пьедестал.

Издание объясняет, что это произошло из-за новых правил, которые ввела European Gymnastics на церемониях награждения международных соревнований. Примечательно, что их ввели после того, как российская гимнастка София Ильтерякова стояла спиной, пока звучал гимн Украины в честь победы Таисии Онофрийчук на этапе Кубка мира

Согласно новым правилам, гимнастки должны:

Стоять лицом к флагам во время исполнения национального гимна;

Гимнастки не пожимают руки во время церемонии награждения;

Уполномоченные лица, награждающие гимнасток, не пожимают руки спортсменкам;

Фотосессия на пьедестале после церемонии награждения является обязательной;

Гимнастки, занявшие 2-е и 3-е места, могут подойти ближе к пьедесталу победительницы, однако не имеют права вставать на него.

Издание отметило, что в поддержку действий Краинской и Чубаровой Украинская федерация гимнастики (УФГ) официально запустила глобальную цифровую кампанию #CloseYourEyesAndEars.

В частности, УФГ призвала присоединиться к ней все национальные и международные спортивные федерации мира, независимо от вида спорта, а также спортсменов, тренеров и болельщиков.

"Для участия в кампании необходимо сделать фото с закрытыми глазами или ушами и опубликовать снимок в соцсетях с соответствующим хэштегом", – говорится в статье.

В УФГ пояснили, что эта кампания является данью памяти погибшим спортсменам и тренерам в результате полномасштабной российской военной агрессии в Украине:

"Эта кампания является данью памяти о страшной цене этой неспровоцированной войны. За кулуарными административными решениями, формальными протоколами и бюрократическими процедурами мир часто забывает о настоящей трагедии. Сотни украинских спортсменов и тренеров погибли, так и не получив шанса снова выйти на старт. Тысячи спортивных школ разрушены вщент, а миллионы детей лишились своих мечтаний. Этот флешмоб посвящен памяти о жертвах и слезам украинцев, которые невозможно скрыть, стереть или проигнорировать".

В УФГ убеждены, что человеческие жизни и этические ценности должны всегда стоять выше любых административных регламентов или компромиссов.

Снятие ограничений со спортсменов РФ и Беларуси: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство молодежи и спорта Украины заявило, что страна не будет бойкотировать международные спортивные соревнования после решений отдельных федераций разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать под собственными флагами. В ведомстве подчеркнули, что нынешняя стратегия заключается не в изоляции, а в борьбе непосредственно на спортивных аренах. При этом украинским федерациям советуют заранее анализировать дисциплины, чтобы избегать совместных выступлений украинских спортсменов с представителями РФ и Беларуси.

Также мы писали, что Международная федерация борьбы допустила представителей из России и Беларуси к своим соревнованиям без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Кроме того, на форме спортсменов и членов тренерского штаба теперь могут быть размещены инициалы стран "RUS" и "BLR". Во время церемоний награждения на соревнованиях UWW будут звучать гимны обеих стран, если их борцы выиграют золотые медали или команда одержит победу в чемпионате.

Вас также могут заинтересовать новости: