Атлетов из РФ и Беларуси допустили к международным соревнованиям: объявит ли Украина бойкот

Украинским спортсменам обеспечат условия "пространственной изоляции" на международных соревнованиях после отмены ограничений для спортсменов из России и Беларуси.

Украина не планирует бойкотировать международные спортивные соревнования, даже после решений отдельных федераций разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать под собственными флагами. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта в ответе на запрос LIGA.net.

В ведомстве подчеркнули, что нынешняя стратегия заключается не в изоляции, а в борьбе непосредственно на спортивных аренах.

"Современный подход министерства фокусируется на борьбе на спортивных площадках и отказывается от тотальной самоизоляции или бойкота", – говорится в ответе.

Видео дня

В то же время украинские федерации должны заранее анализировать дисциплины, чтобы избегать совместных выступлений украинских спортсменов с представителями РФ и Беларуси.

Отдельно обязательным условием участия являются гарантии так называемой пространственной изоляции, которую должны подтвердить организаторы соревнований. Она включает:

отдельное проживание в отелях;

раздельный транспорт;

отдельные зоны для питания и разминки.

Также предусмотрена юридическая защита для украинских спортсменов, которая позволяет им без санкций покидать церемонии награждения и избегать контактов с представителями РФ и Беларуси во время исполнения их гимнов или поднятия флагов.

Решение международной федерации в отношении РФ и Беларуси

Напомним, 18 мая 2026 года Международная федерация гимнастики отменила все ограничения в отношении спортсменов из России и Беларуси, действовавшие с 2022 года.

В Министерстве иностранных дел Украины это решение раскритиковали, заявив, что оно противоречит принципам справедливости, солидарности и мира в международном спорте.

Вас также могут заинтересовать новости: