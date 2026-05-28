Предыдущая позиция РФС заключалась в том, что лига 2B является любительской и не находится под ее эгидой.

УЕФА до сих пор не предприняла никаких действий против интеграции клубов из незаконно оккупированных районов Украины в российскую футбольную систему, несмотря на призывы Украинской ассоциации футбола (УАФ) сделать это в прошлом году. Об этом пишет The Guardian.

Подражательные версии донецкого "Шахтера" и "Зари" из Луганска, двух самых клубов украинской Премьер-лиги, выступают в четвертом дивизионе российского футбола с начала сезона в марте. Они присоединились к крымским командам "Рубин Ялта" и "Севастополь" в группе 1 региональной Национальной футбольной лиги 2B, что означает, что четверть команд в их дивизионе представляют районы оккупированной Украины.

В октябре прошлого года УАФ направила письмо в УЕФА с просьбой "провести расследование статуса и деятельности вышеупомянутых клубов, предоставить официальное объяснение их правовой позиции и сообщить УФА о результатах проверки". Ответа на письмо не последовало, в то время как рассматриваемые команды продолжают закрепляться в российской профессиональной футбольной системе.

Видео дня

Фальшивый "Шахтер", играющий в российском городе Таганроге, но указавший в качестве своей штаб-квартиры адрес в Донецке, лидирует в дивизионе с семью победами в девяти играх. Чемпионы выйдут в третий дивизион. Они получили лицензию и, по сути, были сразу же отправлены в Лигу 2Б в этом сезоне после участия в турнире среди клубов оккупированных территорий. На их сайте используется история донецкого "Шахтера", который в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов после завоевания своего 16-го титула чемпиона Украины, и в настоящее время там размещено длинное празднование 90-летия клуба.

В апреле 2025 года Guardian сообщилось о деятельности "Зари Луганск", которая начала играть в Третьей лиге России, пятом дивизионе сложной системы. В этом сезоне им разрешили выступать на ступень выше в Футбольной национальной лиге 2B, несмотря на то, что они не добились повышения по футбольным заслугам. "Заря" играет в российском городе Каменск-Шахтинском, но проводит тренировки в Луганске и других районах оккупированной Украины. "Рубин Ялта" и "Севастополь", которые были включены в российскую футбольную пирамиду три года назад, продолжают проводить домашние матчи в оккупированном Крыму.

Позиция УЕФА

Почти три года назад УЕФА заявила, что "оценивает ситуацию" в отношении деятельности крымских клубов после того, как УАФ потребовала от Российского футбольного союза (РФС) приостановить членство в УЕФА и ФИФА в результате их интеграции. Нет никаких предположений, что какая-либо оценка распространилась на проникновение других команд из оккупированных районов в российскую профессиональную систему.

Важно, что предыдущая позиция РФС заключалась в том, что лига 2B является любительской и не находится под ее эгидой. Проведенные в прошлом году расследования в отношении ряда клубов РФС поставили под серьезное сомнение это утверждение. Более того, на сайте клуба-имитатора "Шахтера" лига описывается как "профессиональная". На сайте также размещено интервью с президентом клуба Игорем Петровым, который выражает желание как можно скорее попасть в "элиту российского футбола".

В письме УАФ от октября, адресованном генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису, говорится:

"Факт участия клуба, зарегистрированного на временно оккупированной территории Украины, в соревнованиях, организованных национальной ассоциацией другого государства без согласия УАФ, является прямым нарушением территориальной юрисдикции УАФ".

В нем также содержится предупреждение о "скоординированной политической попытке легитимизировать оккупацию и стереть идентичность украинского футбола".

Новости футбола

Состоялся финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги конференций, в котором встретились лондонский клуб "Кристал Пэлас" и мадридский "Райо Вальекано". Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу англичан.

Вас также могут заинтересовать новости: