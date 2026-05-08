Лучший результат за 10 лет: на каком месте оказалась Украина в рейтинге УЕФА

В четверг последний украинский клуб выбыл из этого сезона еврокубков.

Украинские клубы завершили свои выступления в нынешнем сезоне еврокубков, набрав наибольшее количество очков в таблице коэффициентов УЕФА за последние 10 лет.

Несмотря на то, что в последних двух встречах донецкий "Шахтер" не смог принести Украине очков, общие выступления "горняков", а также киевского "Динамо" принесли 8,312 очков. Последний раз украинские клубы набирали больше в сезоне 2015/16, а именно – 9,800. Для сравнения, в прошлом сезоне украинские клубы принесли лишь 3,6 очка.

Благодаря этому результату Украине удалось удержать ту позицию, которая была на старте сезона – 23-е место в общей таблице. На первом месте в рейтинге остается Англия, три представителя которой вышли в финалы всех еврокубков. ТОП-10 таблицы коэффициентов УЕФА по состоянию на 8 мая выглядит следующим образом:

Англия – 118,964 балла (3/9 клубов);

Италия – 99,946 (0/7);

Испания – 97,046 (1/8);

Германия – 92,902 (1/7);

Франция – 83,355 (1/7);

Португалия – 73,166 (0/5);

Нидерланды – 67 929 (0/6);

Бельгия – 62 250 (0/5);

Турция – 51 875 (0/5);

Чехия – 48,525 (0/5).

Отметим, что благодаря этому результату Украина в следующем сезоне будет иметь четырех представителей в еврокубках. В частности, победитель УПЛ начнет свой путь в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. А победитель Кубка Украины будет играть в первом раунде отбора Лиги Европы. Две другие лучшие команды УПЛ выступят в первом раунде Лиги Конференций.

Напомним, в четверг, 7 мая, донецкий "Шахтер" уступил лондонскому "Кристал Пэлас" в ответном матче полуфинала Лиги Конференций со счетом 2:1. Единственный гол за "горняков" в этой встрече забил Эгиналду. По итогам двух матчей, с общим счетом 5:2, донецкий клуб покинул турнир в шаге от финала.

