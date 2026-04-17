Украина поднялась в рейтинге УЕФА после победы 'Шахтера'

Победа над АЗ и выход в полуфинал Лиги конференций позволили Украине обойти Сербию и сократить отставание от топ-22 рейтинга УЕФА.

Украина улучшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА после успешного выступления донецкого "Шахтера" в Лиге конференций сезона 2025/26, пишет "Суспільне Спорт".

"Горняки" одержали убедительную победу над АЗ (Алкмар) в первом матче (3:0), а в ответном матче сыграли вничью 2:2. По итогам двух поединков украинский клуб пробился в полуфинал турнира, добавив к национальному коэффициенту 0,375 балла.

Этот результат позволил Украине подняться на 23-е место в рейтинге УЕФА, обойдя Сербию.

Борьба за повышение продолжается

Следующей целью для Украины является Венгрия, занимающая 22-е место. Отставание составляет 1,275 балла.

Позиция является стратегически важной: страны, занимающие 16–22 места, получают лучшие условия старта в Лиге чемпионов УЕФА – их чемпионы начинают со второго квалификационного раунда, а не с первого.

Отмечается, что Украина может иметь представительство из пяти клубов в следующем сезоне футбольных еврокубков. Базовое представительство Украины на следующий сезон составляет четыре клуба. Однако выход "Шахтера" в полуфинал Лиги конференций оставляет вероятным и сценарий с пятью командами.

Для этого "горняки" должны выиграть Лигу конференций, а также должны сложиться сразу несколько факторов в национальных украинских соревнованиях.

В полуфинале Лиги конференций "Шахтер" встретится с английским клубом "Кристал Пэлас". Матчи состоятся 30 апреля и 7 мая.

На данный момент лидером рейтинга УЕФА остается Англия, а прогресс Украины стал единственным изменением в таблице за последнюю неделю.

