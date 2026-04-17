Определились все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций: с кем сыграет 'Шахтер'

В полуфинале Лиги конференций донецкий "Шахтер" сыграет против английского клуба "Кристал Пэлас". Первая игра состоится в Кракове, ответный матч – в Лондоне.

"Горняки" встретятся с лондонской командой впервые. Ранее "Кристал Пэлас" обошел итальянскую "Фиорентину" по сумме двух матчей (3:0, 1:2).

Второй парой полуфиналистов Лиги конференций станут французский "Страсбург" и испанский клуб "Райо Вальекано".

Полуфиналы Лиги конференций запланированы на 30 апреля и 7 мая. За звание победителя турнира две команды, которые получат первенство по итогам двух встреч, будут бороться 27 мая в немецком Лейпциге.

Полуфиналисты Лиги Европы

Первым полуфиналистом Лиги Европы стал "Фрайбург" из Германии. Команда одолела "Сельту", одержав убедительную победу.

Соперником немцев станет португальская "Брага". Команда обыграла испанский "Бетис".

Также в полуфинале встретятся два английских клуба – "Астон Вилла" и "Ноттингем Форест".

Матчи полуфинала Лиги Европы состоятся 30 апреля и 7 мая. Финал турнира запланирован на 20 мая. Трофей разыграют в турецком Стамбуле.

Накануне определились участники полуфинала Лиги чемпионов.

За шанс пройти в финал будут бороться две пары команд: ПСЖ встретится с "Баварией", а "Атлетико" сыграет против "Арсенала".

Матчи полуфинала запланированы на 28 и 29 апреля, а ответные встречи состоятся 5 и 8 мая.

Финал престижного турнира должен состояться 30 мая в венгерском Будапеште.

