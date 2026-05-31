Сборная Украины победила Польшу в дебютном матче нового тренера: детали игры

Обе команды не попали на ЧМ в этом году, поэтому теперь у них достаточно времени для товарищеских матчей.

31 мая во Вроцлаве на стадионе "Тарчински Арена" сборная Украины уверенно обыграла хозяев поля поляков в товарищеском матче. Счет 0:2 стал прекрасным подарком для итальянского специалиста Андреа Мальдеры, который впервые возглавил украинскую национальную команду. Отличились – Роман Яремчук (34 минута) и Андрей Ярмоленко (44 минута).

Это был не просто обычный спарринг. Обе сборные не попали на чемпионат мира-2026. Поэтому матч стал возможностью проверить силы, новые тактические идеи и характер после неудачного квалификационного цикла. Для Украины же это был старт новой эпохи – без Сергея Реброва, но с амбициозным итальянцем, который ранее работал ассистентом Андрея Шевченко.

Поляки, играя дома, ожидаемо начали активно, пытаясь контролировать мяч и давить на флангах. Однако уже в начале матча украинцы продемонстрировали организованный прессинг и готовность контратаковать. Первый момент мог стать голом на 17-й минуте: Ярмоленко забросил на Яремчука, тот пробил, Булка отбил, а Цыганков добил в пустые ворота. К сожалению, офсайд у капитана сборной Украины отменил радость.

Но "сине-желтые" не растерялись. На 34-й минуте высокий прессинг принес плоды. Подопечные Мальдеры отобрали мяч на чужой половине, Цыганков отдал на Романа Яремчука, и форвард мощным ударом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч точно в ворота.

Не прошло и десяти минут, как счет стал 0:2 в пользу гостей. Великолепная комбинация по левому флангу завершилась прострелом Виктора Цыганкова, а Андрей Ярмоленко в подкате замкнул передачу. Легенда украинского футбола, вернувшийся в основной состав после длительного перерыва, забил свой 47-й гол за сборную. До рекорда Андрея Шевченко (48 мячей) остался всего один точный удар.

Во втором тайме поляки больше контролировали мяч и пытались отыграться. На 55-й минуте Анатолий Трубин совершил невероятный сейв после удара Пьотровского с близкого расстояния. Украинцы действовали компактно в обороне, хотя и реже появлялись у ворот соперника. Замены Мальдеры (Шапаренко, Назаренко, Пономаренко и другие) помогли сохранить контроль над игрой. Поляки много навешивали, но без реальной угрозы.

Матч завершился убедительной победой Украины. Несмотря на освистывание украинских футболистов, флага и гимна некоторыми польскими фанатами еще до игры, "сине-желтые" ответили на поле – профессионализмом и результатом.

Как писал УНИАН, в мае Украинская футбольная ассоциация назначила 54-летнего итальянца Андреа Мальдеру новым главным тренером национальной сборной Украины. В своем первом обращении на украинском языке Мальдера заявил, что для него большая честь возглавить украинскую сборную, и подчеркнул стремление создать команду со смелым стилем игры, которая будет отражать дух украинского народа.

Хотя Мальдера ранее не работал главным тренером, он имеет значительный опыт работы в качестве ассистента, в частности в системе "Милана" и в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины в 2016–2021 годах. Именно в этот период украинская команда дошла до четвертьфинала Евро-2020, что стало ее лучшим результатом в истории чемпионатов Европы. Новый наставник также происходит из известной футбольной династии: его отец и дядя добивались значительных успехов в составе итальянского "Милана".

