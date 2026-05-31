'Горжусь тем, что я украинец': Забарный эмоционально прокомментировал победу в Лиге чемпионов

Украинский защитник Илья Забарный прокомментировал победу в Лиге чемпионов УЕФА, которую одержал его клуб – "Пари Сен-Жермен".

После финального матча украинец вышел на церемонию награждения, укутавшись флагом Украины, а затем праздновал победу вместе с командой прямо на поле.

"Это невероятно, фантастический клуб. Я хочу поблагодарить всех. Мы много работали и заслужили это. Я горжусь тем, что я украинец. Мы сильные люди, наш народ сильный, мы не сдаемся", – заявил Забарный в эфире TNT Sports.

В финале, который состоялся в Будапеште, ПСЖ встречался с "Арсеналом". Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане – 4:3. Забарный вышел на поле во втором экстра-тайме.

Победа ПСЖ в Лиге чемпионов

23-летний футболист стал четвертым украинцем в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов. Для ПСЖ под руководством Луиса Энрике этот титул стал вторым подряд. В прошлом сезоне французский клуб в финале разгромил "Интер" со счетом 5:0.

Португальский полузащитник ПСЖ Витинья был признан лучшим игроком матча.

