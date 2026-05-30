ПСЖ выиграл Лигу чемпионов 2025/26 после напряжённого финала с 'Арсеналом'

Лондонский "Арсенал" открыл счёт уже на шестой минуте финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Быструю атаку английской команды точным ударом завершил Кай Хаверц.

Французский ПСЖ и лондонский "Арсенал" встретились в финале Лиги чемпионов сезона 2025/26. Поединок, который состоялся в Будапеште, завершился победой ПСЖ со счетом 4:3 в результате послематчевой серии пенальти (1:1 в основное время).

Счет в матче уже на 6-й минуте открыл полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц. В начале второго тайма ПСЖ удалось отыграться благодаря голу Кристиана Москера в собственные ворота.

В середине второй половины встречи французский клуб получил право на пенальти, однако Усман Дембеле не смог переиграть вратаря соперников.

Основное время завершилось со счетом 1:1, из-за чего команды перешли в овертайм. Судьба трофея решилась в серии пенальти.

Илья Забарный вышел на вторые 15 минут овертайма финала Лиги чемпионов против "Арсенала".

Решающим моментом в серии пенальти стал промах игрока "Арсенала" Габриэля, который позволил парижанам завоевать трофей. "ПСЖ" второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Ранее был назван лучший гол сезона-2025/26 в Лиге конференций УЕФА. Об этом стало известно из рейтинга, опубликованного пресс-службой турнира. Первое место в списке занял гол 19-летнего бразильского полузащитника "Шахтера" Изаки Сильвы, который он забил в первом матче 1/8 финала против польского "Леха".

28 мая состоялся финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги конференций, в котором встретились лондонский клуб "Кристал Пэлас" и мадридский "Райо Вальекано". Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу англичан.

