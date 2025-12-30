ПСЖ определился, что делать с Забарным и Сафоновым, - СМИ

Парижане покупали Сафонова, рассчитывая, что он станет вторым вратарем команды.

ПСЖ не будет прощаться с российским голкипером Матвеем Сафоновым из-за присутствия в команде украинца Ильи Забарного. Такое мнение в подкасте "ТаТоТаке" высказал журналист и комментатор Роберто Моралес.

"Если у клуба есть какие-то инвестиции, он не будет идти за потребностями украинцев. Где те шейхи, где Украина, где общие интересы, взгляды на жизнь, которые могут совпадать с украинцами. Меня это не удивляло, я прекрасно понимал, что нет там никакого ультиматума. И просто так они того Сафонова не уберут", - сказал Моралес.

Он добавил, что в свое время парижский клуб приобрел Сафонова, действительно рассчитывая на него, как на второго вратаря в команде. По словам Моралеса, Забарный должен был быть готовым к этому при переходе в ПСЖ.

"На что Илья рассчитывал - я не знаю. Главное, чтобы он не обижался на хейт. Потому что этот хейт должен был быть, когда он переходил. Он должен был это просчитывать. То есть он пошел сознательно на эти риски", - пояснил Моралес.

Напомним, ранее стало известно, что к ПСЖ может присоединиться немецкий защитник Антонио Рюдигер, став прямым конкурентом Илье Забарному. Отмечается, что немец может покинуть "Реал" уже в январе этого года. А парижане предлагают ему контракт со значительно более высокой зарплатой.

Также ранее Vipsg.fr сообщало, что Забарный разочаровал руководство ПСЖ своей игрой, из-за чего руководство клуба ищет ему замену. В частности главный тренер клуба обращался к руководству с просьбой приобрести "опытного центрбека".

