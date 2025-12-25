Плохие новости для Забарного: опытный футболист может стать его конкурентом в 'ПСЖ'

В Париж может приехать Рюдигер.

Немецкий защитник Антонио Рюдигер может стать конкурентом украинца Ильи Забарного во французском футбольном клубе "ПСЖ".

Как сообщает портал Sport.ua, Рюдигер может вскоре покинуть мадридский "Реал" и с 1 января сможет вести переговоры с другими клубами.

По данным источника, "ПСЖ" под руководством Луиса Энрике готов предложить Рюдигеру зарплату, значительно выше текущей.

Кроме того, речь может идти об условиях продления от "Реала", чтобы сделать его ключевым элементом обороны.

"Опытный Рюдигер может стать конкурентом Ильи Забарного в "ПСЖ", - замечает портал.

Илья Забарный и "ПСЖ" - что известно

Как сообщалось ранее, "ПСЖ" рассматривает вариант покупки нового центрального защитника из-за того, что Забарный разочаровал и "не смог убедить ни своей солидностью, ни зрелостью".

Сообщалось, что главный тренер парижан просит владельцев клуба приобрести опытного центрбека, который сможет немедленно давать результат на поле. Вариантом замены Забарному рассматривали Марио Хилу, который является воспитанником "Реал Мадрида" и выступает за "Лацио".

