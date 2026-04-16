Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов: кто с кем сыграет

Решающие матчи состоятся в конце апреля.

В мужской Лиге чемпионов УЕФА по футболу определились полуфинальные пары сезона. В четверку лучших команд турнира вошли представители четырех разных стран – Франции, Германии, Испании и Англии, пишет "Суспільне Спорт".

В полуфиналах ПСЖ встретится с "Баварией", а "Атлетико" сыграет против "Арсенала".

Первые матчи полуфинала запланированы на 28 и 29 апреля, а ответные встречи состоятся 5 и 8 мая. Финал турнира должен пройти 30 мая.

Видео дня

Победители двух противостояний сойдутся в решающем матче, где определится обладатель главного клубного трофея Европы.

Другие новости футбола

Как сообщал УНИАН, на днях донецкий "Шахтер" согласовал переход 17-летнего бразильского таланта Бруниньо из клуба "Атлетико Паранаэнсе". Сумма трансфера составит 12 млн евро.

В то же время Украина улучшила свое положение в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА. После победы "Шахтера" в первом матче четвертьфинала Лиги конференций Украина получила 0,5 балла. Сейчас страна занимает 25-е место в рейтинге, поднявшись на одну строчку.

