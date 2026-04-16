Лунин пропустил четыре мяча в матче против 'Баварии', 'Реал' вылетел из Лиги чемпионов

Примечательно, что на этот матч мадридский клуб впервые за время выступлений в Лиге чемпионов вышел без испанцев в составе.

Мадридский "Реал" уступил мюнхенской "Баварии" в драматичном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу немецкой команды.

Предыдущий поединок завершился со счетом 1:2 – "Реал" проиграл. Таким образом, по итогам двух матчей испанский клуб вылетел из Лиги чемпионов в шаге от полуфинала.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч. В течение игры он совершил четыре сейва. Однако 4 мяча от соперника все же пропустил.

Видео дня

"Бавария" – "Реал" 4:3 (по сумме голов 6:4)

Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 – Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42

Бавария Мюнхен: Нойер , Станишич (Дэвис), Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри (Мусиала), Диас, Кейн

Реал Мадрид: Лунин , Александр-Арнольд (Питарч), Эдер Милитау, Рюдигер, Менди, Диас (Камавинга), Беллингем, Вальверде, Гюлер (Мастантуоно), Мбаппе, Винисиус Жуниор

Предупреждения: Станишич (29), Эдер Милитау (40), Компани (44), Рюдигер (71), Камавинга (78), Камавинга (86)

Удаление: Камавинга (86).

Этот поединок стал для "Реала" 515-м выступлением в еврокубковом турнире. При этом впервые в истории мадридский клуб вышел на матч Лиги чемпионов без единого испанского футболиста в стартовом составе. Хотя в заявке был Браим Диас, имеющий испанское гражданство и выступавший за юношеские сборные Испании, на международном уровне он выступает за национальную команду Марокко, гражданство которого получил в 2024 году.

По итогам четвертьфинала в следующем раунде выступят ПСЖ и "Атлетико", а также "Арсенал".

Соперники встретятся на поле 28 и 29 апреля, а ответные матчи состоятся 5 и 8 мая.

Новости футбола

Донецкий "Шахтер" согласовал переход 17-летнего бразильского таланта Бруниньо из клуба "Атлетико Паранаэнсе". Сумма трансфера составит 12 млн евро. Подписать игрока "горняки" планируют уже летом, заявил журналист Фабрицио Романо.

Тем временем Украина улучшила свое положение в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА. После победы "Шахтера" в первом матче четвертьфинала Лиги конференций Украина получила 0,5 балла. Сейчас наша страна занимает 25 место в рейтинге, поднявшись на одну строчку.

