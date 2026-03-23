Украинский голкипер в статусе капитана помог 'Реалу' выиграть принципиальное дерби

"Реал" из Мадрида в принципиальном матче со счетом 3:2 одержал победу в 29-м туре Ла Лиги против "Атлетико".

На фоне травмы главного голкипера "королевского клуба" Тибо Куртуа, Андрей Лунин занял его место в воротах с первых минут. И этот матч стал первым для украинца в составе испанского клуба в чемпионате Испании с мая 2025 года. Несмотря на то, что Лунин не записал на свой счет "сухой" матч, он все же неоднократно спасал команду от пропущенного гола. Всего в течение игры он сделал 5 сейвов.

На 87-й минуте встречи один из лидеров "Реала" Винисиус Жуниор покинул поле, передав капитанскую повязку украинцу. Таким образом, Андрей Лунин доигрывал матч в роли капитана "Реал Мадрид".

Видео дня

Отметим, что сам матч стал ключевым для "сливочных". Помимо того, что это мадридское дерби, "Реал" благодаря победе также сохранил шансы на чемпионство в Ла Лиге. Сейчас подопечные Альваро Арбелоа занимают второе место в таблице, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал Андрея Лунина на решающие матчи отбора на Чемпионат мира. На эти игры украинская команда отправится с тремя вратарями - Анатолием Трубиным (Бенфика), Дмитрием Ризником (Шахтер) и Русланом Нещеретом (Динамо).

Также в решающих матчах национальной сборной не сыграет еще ряд футболистов из-за травм. Среди них один из лидеров команды - полузащитник Александр Зинченко, который получил травму в первые минуты матча за "Аякс".

