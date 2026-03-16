Сборная Украины назвала состав на решающие матчи за ЧМ-2026: Ребров смог удивить

Уже 26 марта "сине-желтых" ждет серьезное испытание в матче против Швеции.

Украинская ассоциация футбола официально представила заявку национальной команды на предстоящий раунд плей-офф квалификации Чемпионата Мира по футболу-2026. Из интересного – отсутствие в списке футболиста Андрея Лунина из "Реал Мадрид", а также появление молодого форварда Матвея Пономаренко из "Динамо".

Среди вратерей, согласно публикации УАФ в Instagram, вызваны Анатолий Трубин из "Бенфики", Дмитрий Ризнык из "Шахтера" и Руслан Нещерет из "Динамо". В защиту вызваны – Миколенко ("Эвертон"), Забарный ("ПСЖ"), Таловеров ("Сток Сити"), Сваток ("Остин"), Бондарь ("Шахтер"), Конопля ("Шахтер"), Тымчик ("Динамо") и Михайличенко ("Полесье")

В полузащите сыграют – Судаков ("Бенфика"), Цыганков ("Жирона"), Зубков ("Трабзонспор"), Ярмолюк ("Брентфорд"), Малиновский из "Дженоа" (но только не в первом матче из-за дисквалификации, перебор желтых карточек), Шапаренко, Пихаленок, Волошин – трио из "Динамо", Гуцуляк и Крушинский из "Полесья" и Калюжный ("Александрия")

В нападении у нас будут Ванат ("Жирона"), Яремчук ("Лион") и Пономаренко ("Динамо").

Ранее УНИАН сообщал, что звезда сборной Украины не сыграет в решающих матчах плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Вас также могут заинтересовать новости: