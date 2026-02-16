Звезда сборной Украины не сыграет в решающих матчах плей-офф отбора на ЧМ-2026

Футболист получил травму и нуждается в операции.

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко не сыграет за национальную команду в решающих матчах плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Об этом сообщает "Суспільне Спорт". Отмечается, что в в первые минуты игры за "Аякс" в чемпионате Нидерландов украинец получил травму и был вынужден покинуть поле.

По данным "Аякса", у Зинченко диагностировано повреждение колена, и ему потребуется операция. Футболист пропустит матчи команды до конца текущего сезона.

Видео дня

"Таким образом, Зинченко пропустит и решающие матчи Украины в плей-офф отборочного раунда чемпионата мира-2026, в которых она встретится со Швецией, а также победителем противостояния Польша – Албания, которые состоятся 26 и 31 марта", – говорится в материале.

Другие новости футбола

Недавно сборная Украины по футболу узнала своих соперников в Лиге наций. Главная команда страны сыграет в группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.

Между тем на Покровском направлении был ликвидирован футболист-предатель Сергей Петров, который подписал контракт с армией РФ. Коллаборационист выступал за "Волынь", "Зирку" (Кропивницкий), "Львов", "Рух", "Металлист 1925" и "Агробизнес", а также сыграл один матч за сборную Украины U-21.

Вас также могут заинтересовать новости: