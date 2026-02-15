На Покровском направлении ликвидировали футболиста-предателя, который воевал за оккупантов

Мужчина играл за ряд украинских клубов.

Украинские военные ликвидировали коллаборациониста, который подписал контракт с армией России. Речь идет о бывшем нападающем украинских клубов и молодежной сборной Сергее Петрове, который погиб во время штурма в Донецкой области. Об этом сообщили росСМИ, ссылаясь на оккупационную "федерацию футбола Евпатории".

Петров официально присоединился к российским захватчикам летом 2025 года и выбрал службу в одном из штурмовых подразделений. Однако он смог повоевать лишь несколько месяцев.

По данным открытых источников, Петров родился 21 мая 1997 года в Евпатории, Крым. Футболом начал заниматься во Владимире в академии "БРВ-ВИК", после чего учился в луцкой "Волыни".

Также известно, что футболист выступал за юношескую и молодежную команды клуба, а впоследствии дебютировал в основном составе в Премьер-лиге.

В целом Петров играл за "Волынь", "Зирку" (Кропивницкий), "Львов", "Рух", "Металлист 1925" и "Агробизнес", а также сыграл один матч за сборную Украины U-21.

Однако уже после 2022 года спортсмен вернулся в оккупированный Крым, где играл за местные команды "Алустон" и "ТаврияЭнерго". Кроме того, он выступал в Узбекистане за "Машал" и "Коканд-1912".

Ранее президент Владимир Зеленский лишил государственных стипендий нескольких украинских спортсменов-предателей, а именно Сергея Бубку и Яну Клочкову. Речь идет о прекращении выплаты Сергею Бубке государственной стипендии, назначенной распоряжением президента от 30 января 2004 года № 14/2004-рп, и Яне Клочковой - госстипендии, назначенной распоряжением президента от 15 июля 2009 года № 147/2009-рп.

Также глава государства лишил спортсменку-предательницу Софию Лискун президентской стипендии. Как стало известно, недавно она сменила украинское гражданство на российское.

"Лишить Лискун Софию Валерьевну и Сендзюк Александру Сергеевну стипендий Президента Украины, назначенных Указом Президента Украины от 8 апреля 2025 года № 221/2025", - говорится в указе.

