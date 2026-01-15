Из-за Трампа футбольный чемпионат в США пройдет частично при пустых трибунах

Болельщики и команды надеются, что к началу чемпионата эта проблема будет решена.

Приостановка выдачи американских виз гражданам стран третьего мира оставит без поддержки болельщиков их футбольные сборные во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что приостановка выдачи виз не касается игроков, официальных лиц и ближайших родственников членов команды. Но для болельщиков не было сделано никаких исключений

Это решение президента США разрушило надежды болельщиков двух ведущих африканских футбольных стран поддержать свои команды на стадионе, ведь Сенегал и Кот-д'Ивуар были добавлены в декабре в список стран, гражданам которых ограничили право въезда в США, которые являются соорганизаторами чемпионата мира по футболу вместе с Канадой и Мексикой, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Визовые ограничения вызвали значительную обеспокоенность среди болельщиков этих стран, которые сейчас следят за своими командами на Кубке наций Африки в Марокко. Для тех, кто не получил американские визы, новые правила фактически делают невозможной поездку в США.

Также болельщикам из Ирана и Гаити, еще двух стран, которые квалифицировались на чемпионат мира, будет запрещен въезд в Соединенные Штаты; они были включены в первый перечень стран с визовыми ограничениями.

"Мы очень хотим участвовать, но не знаем как", – сказала Фату Диедхиу, президент группы сенегальских болельщиков. "Теперь просто ждем, потому что чемпионата мира еще нет, возможно, они изменят свое мнение. Мы не знаем. Посмотрим", – отметила она.

В публикации напоминается, что Сенегал, который дошел до полуфинала Кубка Африки, проведет свой первый матч чемпионата мира на стадионе MetLife в Нью-Джерси 16 июня против Франции, за четыре дня до встречи с Норвегией на том же стадионе.

Кот-д'Ивуар также имеет два матча в США: начнет матч против Эквадора в Филадельфии 14 июня и завершит группу там 25 июня против Кюрасао после встречи с Германией в Торонто.

Таким образом, Сенегал и Кот-д'Ивуар сталкиваются с перспективой играть только с ограниченной поддержкой фанатов, которые являются легальными резидентами США, уже имеют визы или двойное гражданство со странами, не подпадающими под запрет на въезд.

США приостановили выдачу миграционных виз

Как сообщал УНИАН, США приостанавливают выдачу миграционных виз гражданам 75 стран, в том числе и России. В Государственном департаменте США пояснили, что это сделано для предотвращения злоупотреблений со стороны иммигрантов и нелегальной иммиграции в США. Иммиграция из 75 стран будет приостановлена, пока Государственный департамент будет пересматривать процедуры обработки иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, получающих социальную помощь и государственные выплаты.

В ноябре 2025 года Государственный департамент направил своим консульским учреждениям приказ о введении новых правил проверки заявителей на получение визы. В частности, было предписано отказывать в визах заявителям, которые, вероятно, из-за своего финансового положения или состояния здоровья будут полагаться на социальные выплаты после въезда в США.

