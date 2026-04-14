Донецкий 'Шахтер' покупает 17-летнего бразильского таланта за 12 млн евро.

Летом планируется подписание новых игроков.

Футбольный клуб"Шахтер"(Донецк) согласовал трансфер 17-летнего бразильского таланта Бруниньо из клуба "Атлетико Паранаэнсе". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в сети X.

В частности, согласовано соглашение о подписании 17-летнего бразильского таланта Бруниньо из клуба "Атлетико Паранаэнсе" из города Куритиба. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Окончательное завершение подписания соглашения состоится позже на этой неделе.

По информации Романо, украинский футбольный клуб планирует усилить состав летом. Поэтому Бруниньо не будет единственным приобретением для "Шахтера".

По данным статистического портала Transfermarkt, Бруниньо играет на позиции правого вингера и нападающего. При этом его сильной ногой является левая. В бразильской Серии А он сыграл шесть матчей, но результативными действиями не отличился. В чемпионате штата Парана он сыграл 10 матчей и забил 4 гола.

Успех в еврокубках

Как сообщал УНИАН, 9 апреля "Шахтер" сделал уверенный шаг к полуфиналу Лиги конференций, разгромив в первом матче нидерландский клуб АЗ Алкмар со счетом 3:0. Ответный матч состоится уже в Нидерландах 16 апреля.

Благодаря этой победе "Шахтера" показатели Украины улучшились в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА. Это позволило увеличить общий набор очков страны за последние пять лет до 25,537 балла. После изменений в рейтинге Украина занимает 25 место. Отмечается, что страна поднялась на одну строчку, обойдя Румынию. Коэффициент в текущем сезоне-2025/26 вырос до 7,937.

