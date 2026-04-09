'Шахтер' сделал уверенный шаг к полуфиналу Лиги конференций

Состоялся первый матч четвертьфинала Лиги конференций этого года, в котором встретились донецкий "Шахтер" и нидерландский АЗ Алкмар. Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу "горняков".

В первой половине встречи команды действовали осторожно и создали минимум остроты у ворот. Горняки периодически владели территориальным преимуществом, но номинальные гости грамотно защищались.

В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами у ворот соперников: сначала Педриньо пробил в перекладину со штрафного, а Патати не смог переиграть Ризника в ближнем бою. Вывел "горняков" вперед на 72-й минуте Педриньо, который сыграл на подборе перед штрафной АЗ и мощным ударом забил мяч в правую девятку ворот Зута. После этого Алиссон в течение двух минут оформил дубль, доведя счет до разгромного.

Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч

"Шахтер" - АЗ - 3:0

Голы: Педриньо (72), Алиссон (81, 83)

Предупреждения: Педро Энрике (59) - Пенетра (48), де Вит (64)

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Педриньо (Назарина, 89), Изаки (Бондаренко, 24), Алиссон (Конопля, 89), Невертон (Эгиналду, 74), Кауран (47)

АЗ: Зут, ван Дейл, Пенетра, Гус, де Вит, Мейнанс, Смит, Маикума (Дейкстра, 46), Садик (Даал, 55), Перротт (Мейердинк, 74), Патати (Уфкир, 74).

Поединок прошел на городском стадионе Кракова. Ответный матч состоится уже в Нидерландах 16 апреля.

Во вторник, 7 апреля, скончался известный футбольный тренер, бывший наставник донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу. Ему было 80 лет. Менее двух недель назад он возглавлял сборную Румынии в матче плей-офф чемпионата мира против Турции.

Известно, что выдающийся тренер имел проблемы со здоровьем. На днях он перенес острый инфаркт миокарда. Произошло это в тот день, когда его должны были выписать из больницы, куда он попал еще 29 марта.

