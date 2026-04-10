Украина улучшила свои позиции в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА

Благодаря победе "горняков" над нидерландским АЗ со счётом 3:0 Украина получила 0,5 балла.

Текущая еврокубковая неделя стала триумфальной для украинского футбола. Украине удалось улучшить свое положение в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА после того, как донецкий "Шахтер" уверенно победил в первом матче четвертьфинала Лиги конференций, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный рейтинг ассоциации УЕФА.

Издание поясняет, что благодаря победе "горняков" над нидерландским АЗ со счетом 3:0 Украина получила 0,5 балла. Это позволило увеличить общий набор очков страны за последние пять лет до 25,537 балла.

После изменений в рейтинге Украина занимает 25 место. Отмечается, что страна поднялась на одну строчку, обойдя Румынию. Коэффициент в текущем сезоне-2025/26 вырос до 7,937.

Издание сообщило, что это вдвое больше, чем в прошлом году, а также это лучший показатель с начала десятилетия. Последний раз более высокие цифры были только в сезоне-2019/20, когда "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы.

Добавляется, что Украина осталась единственной страной за пределами топ-15, которая до сих пор имеет представителя в еврокубках. Все наши прямые конкуренты уже вылетели, поэтому любые очки, заработанные "Шахтером", приносят прибыль.

Издание отметило, что если "Шахтер" не проиграет в ответном матче против АЗ, Украина гарантированно опередит еще и Сербию. Кроме того, на следующей неделе на кону будут стоять не только игровые очки, но и 0,5 бонусного балла за выход в полуфинал.

Поясняется, что это позволит Украине войти в топ-15 сезонного рейтинга, что будет иметь решающее значение для квот в будущих розыгрышах еврокубков.

Умер бывший тренер ФК "Шахтер" и "Динамо"

Ранее УНИАН сообщал, что 7 апреля скончался известный футбольный тренер, бывший наставник донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу. Известно , что ему было 80 лет. Примечательно, что менее двух недель назад он возглавлял сборную Румынии в матче плей-офф чемпионата мира против Турции. Луческу перенес острый инфаркт миокарда. Это произошло в тот день, когда его должны были выписать из больницы, куда он попал еще 29 марта. После этого его состояние ухудшилось, и его ввели в искусственную кому.

Также мы писали, что делегация киевского ФК "Динамо" приняла участие в церемонии прощания с Мирчей Луческу в Бухаресте. Братья Суркисы выразили искренние соболезнования и слова поддержки жене Луческу – Нелли и его семье. Луческу три года возглавлял тренерский штаб "Динамо" и привел команду к "треблу" в сезоне 2020/21.

