Делегация 'Динамо' приняла участие в церемонии прощания с Мирчей Луческу в Бухаресте

Делегация киевского ФК "Динамо" приняла участие в церемонии прощания с Мирчей Луческу в Бухаресте, где выразила уважение всего динамовского коллектива к замечательному человеку и великому тренеру. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Братья Суркисы выразили искренние соболезнования и слова поддержки супруге Мистера – Нелли, а также всей семье Луческу.

"Мирча – это не только часть истории "Динамо", он – часть нашей семьи", – отметил президент "Динамо" Игорь Суркис, который не присутствовал на прощании из-за болезни.

Мирча Луческу – выдающийся тренер, который три года возглавлял тренерский штаб "Динамо" и привел команду к "треблу" в сезоне 2020/21.

