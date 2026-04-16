'Шахтер' пробился в полуфинал Лиги конференций

Состоялся ответный матч четвертьфинала нынешнего розыгрыша Лиги конференций между донецким "Шахтером" и нидерландским АЗ Алкмар. Поединок закончился со счетом 2:2.

Первый тайм прошел без голов в упорной борьбе между командами. "Шахтер" выглядел лучше и создал несколько опасных моментов у ворот соперника, но забить не смог.

Счет в матче на 58-й минуте открыл Алиссон, который после разрезной передачи Невертона слева под углом вышел на ворота и точно пробил в дальний угол ворот Зута. Равенство на 73-й минуте мощным ударом со штрафного восстановил Йенсен. На 80-й минуте свою команду вывел вперед Шин, который с полулета точно пробил в дальний угол ворот Ризныка. Через несколько минут счет в ходе контратаки сравнял Мейреллес.

Видео дня

Лига конференций. 1/4 финала. Ответный матч

АЗ - "Шахтер" - 2:2. Первый матч - 0:3.

Голы: Йенсен (73), Шин (80) - Алиссон (58), Мейреллес (83)

Предупреждения: Чавес (31), ван Дейл (33), Боогаард (35), Садик (45+2) - Изаки (25), Тобиас (71), Эгиналду (78), Матвиенко (85)

АЗ: Зут, ван Дейл (Роббемонд, 63), Деккер, Итихара, Чавес (Уфкир, 46), Шин, Боогаард, Маикума (Йенсен, 46), Садик, Мейердинк (Ковач, 63), Патати.

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Назарина, Невертон (Феррейра, 70), Изаки (Эгиналду, 61), Очеретько (Бондаренко, 89), Алиссон (Марлон Гомес, 61), Элиас (Мейреллес, 70).

Таким образом, "горняки" по сумме двух матчей (5:2) после победы в первом матче со счетом 3:0 вышли в полуфинал, где сыграют против победителя пары "Кристал Пэлас"/"Фиорентина". Игра состоялась в городе Алкмар на стадионе "АФАС".

Новости футбола

