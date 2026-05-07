'Шахтер' остановился в шаге от финала Лиги конференций

На стадионе "Селхерст Парк" состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций, в котором встретились лондонский "Кристал Пэлас" и донецкий "Шахтер". Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу англичан.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте: после удара Уортона из-за пределов штрафной Ризник в прыжке отбил мяч в сторону, а затем после прострела Муньоса футбольный снаряд с рикошетом от ноги Педро Энрике залетел в ворота. Равным счет сделал Эгиналду, который первым касанием правой ногой принял мяч, а вторым левой точно пробил в ближнюю девятку ворот.

Снова вывел вперед свою команду на 52-й минуте Сарр после прострела Митчелла с левого фланга.

Лига конференций. 1/2 финала. Ответный матч

"Кристал Пэлас" - "Шахтер" - 2:1. Первый матч - 3:1

Голы: Педро Энрике (25, автогол), Сарр (52) - Эгиналду (34)

Предупреждения: Бондарь (15)

"Кристал Пэлас": Хендерсон , Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада (Лерма, 89), Уортон (Хьюз, 89), Муньос (Клайн, 89), Пино (Джонсон, 78), Матета (Странн-Ларсен, 66), Сарр.

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас (Грам, 28), Очеретько (Невертон, 56), Эгиналду, Марлон Гомес, Педринью (Феррейра, 75), Алиссон (Изаки, 46), Элиас (Траоре, 56).

В первом матче "горняки" уступили со счетом 1:3 и поэтому проиграли по сумме двух встреч 5:2. Таким образом, в финале, который состоится 27 мая в Лейпциге на "Ред Булл Арене ", сыграют "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано".

Накануне определились финалисты Лиги чемпионов - в решающем матче встретятся лондонский "Арсенал", который прошел "Атлетико", и ПСЖ, который переиграл "Баварию".

