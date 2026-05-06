Клуб, за который играет украинец, вышел в финал Лиги чемпионов: с кем он там встретится

На "Альянц Арене" состоялся ответный матч полуфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором сыграли мюнхенская "Бавария" и парижский ПСЖ, за который выступает украинец Илья Забарный. Поединок закончился со счетом 1:1. Таким образом, ПСЖ вышел в финал по сумме двух матчей - 5:6 (первая игра закончилась со счетом 5:4 в пользу парижан).

Свою команду уже на 3-й минуте вывел вперед Дембеле, который пробил Нойера, завершая стремительную контратаку. В середине первого тайма был спорный эпизод с неназначенным в ворота ПСЖ пенальти.

Счет в матче на предпоследней минуте добавленного времени сравнял Кейн, но времени у баварцев еще на один гол просто не осталось.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

"Бавария" - ПСЖ - 1:1. Первый матч - 4:5

Голы: Кейн, 90+4 - Дембеле, 3

Предупреждения: Та, 33, Диас, 78 - Мендеш, 8, Кварацхелия, 45, Маркиньос, 86

Бавария: Нойер , Станишич (Дэвис, 67), Упамекано (Карл, 85), Та (Ким, 67), Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала (Джексон, 79), Диас, Кейн

Запасные: Ульрайх, Урбиг, Ким, Горецка, Джексон, Ито, Геррейру, Бишоф, Дэвис, Карл.

ПСЖ: Сафонов, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш (Маюлю, 85), Фабиан Руис (Эрнандес, 77), Витинья, Жоау Невеш, Дуэ (Беральдо, 77), Дембеле (Барколя, 65), Кварацхелия

Запасные: Марин, Беральдо, Забарный, Рамуш, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Дро, Барколя, Мбайе.

До этого 5 мая в Лондоне состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились "Арсенал" и "Атлетико". Победу одержали "канониры" благодаря голу Саки. В итоге "Арсенал" удержал минимальное преимущество и во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Финал между "Арсеналом" и ПСЖсостоится 30 мая на "Пушкаш-Арене" в венгерском Будапеште.

