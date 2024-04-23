Это чемпионство стало для "Интера" 20-м в истории команды.

В миланском дерби Серии А "Интер" выиграл у "Милана" со счетом 2:1 и досрочно стал чемпионом Италии.

Счет в матче открыл Франческо Ачерби (18) с передачи Бенжамена Павара. А в начале второго тайма Маркус Тюрам (49) удвоил преимущество "Интера". "Милан" благодаря голу Фикайо Томори (80) сократил разрыв до минимума, но на большее не сподобился.

Напомним, до окончания чемпионата Италии осталось еще пять туров, но "Интер" обеспечил себе недосягаемый разрыв в очках от ближайшего преследователя. В частности, в настоящее время "Интер" лидирует с 17-очковым отрывом от "Милана", который занимает второе место в турнирной таблице.

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Главный тренер команды Симоне Индзаги впервые в качестве тренера выиграл чемпионат Италии.

Это чемпионство стало для "Интера" 20-м в истории. Теперь "нерадзури" добавят на свою эмблему вторую звезду. По этому показателю миланская команда занимает второе место в стране: больше чемпионских титулов только у туринского "Ювентуса" - 36, а на третьем месте "Милан" с 19-ю Скудетто, пишет dynamo.kiev.ua.

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