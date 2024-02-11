"Дженоа" с разгромным счетом проиграл бывшей команде Руслана Малиновского.

В воскресенье, 11 февраля, состоялся поединок 24-го тура итальянской Серии А, в котором "Дженоа" принимал "Аталанту".

Игра проходила на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе и завершилась победой гостей.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте - гол забил бельгийский полузащитник "Аталанты" Шарль де Кетеларе. На 51-й минуте игры "Дженоа" удалось сравнять счет - отличился Руслан Малиновский. Украинский полузащитник отправил мяч в сетку ворот соперника мощным ударом из-за пределов штрафной площади. Однако уже на 55-й минуте гости снова вышли вперед благодаря точному удару Тена Копмайнерса. В компенсированное ко второму тайму время Давиде Дзаппакоста забил третий мяч в ворота "Дженоа". На 90+13-й минуте Эль-Билаль Туре забил четвертый мяч гостей, установив финальный счет на табло.

Видео дня

"Дженоа" - "Аталанта" - 1:4

Голы: Малиновский, 51 - де Кетеларе, 22, Копмайнерс, 55, Дзаппакоста, 90+10, Туре, 90+13

"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко (Витинья, 90+2), Бани, Васкес, Сабелли (Мессиас, 83), Бадель (Мартин, 63), Строотман (Экубан, 63), Малиновский, Френдруп, Гудмундссон, Ретеги

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини (Толой, 88), Колашинац, Холм (Дзаппакоста, 57), Де Роон, Коопмейнерс, Руджери (Хатебур, 90+5), Де Кетеларе (Туре, 57), Скамакка (Миранчук, 57), Пашалич

Предупреждения: Строотман, 24, Бани, 54, Мартин, 90+3 - Де Кетеларе, 24, Колашинац, 32, Де Роон, 90+2, Миранчук, 90+8

Обзор матча:

Отметим, что Руслан Малиновский вышел в основном составе "Дженоа" и отыграл полный матч. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,9 балла.

В текущем сезоне Малиновский сыграл 20 матчей в составе "грифонов", забил два гола и отдал 1 голевую передачу.

"Аталанта" набрала 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Дженоа" с 29 баллами идет на 12-й строчке.

В следующем туре чемпионата Италии "Дженоа" сыграет против "Наполи", а "Аталанта" встретится с "Сассуоло".

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