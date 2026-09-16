Авторитетное издание обновило рейтинг супертяжеловесов: на каком месте Усик

Украинский боксер Александр Усик, который планирует завершить карьеру поединком с Уайлдером, подтвердил свой лидирующий статус в королевском дивизионе: авторитетное британское издание talkSPORT представило новый рейтинг лучших супертяжеловесов мира.
В нём украинец занял первое место, тогда как его главные конкуренты существенно потеряли позиции.
Интересно, что, несмотря на возраст и отсутствие пиковой формы, 39-летний Александр Усик продолжает уверенно возглавлять список лучших действующих супертяжеловесов планеты. Составляя ТОП-10, эксперты оценивали последние выступления и текущую форму спортсменов.
Сразу за украинцем в тройке сильнейших расположились Даниэль Дюбуа и Агит Кабаел. При этом главная неожиданность ждала британца Тайсона Фьюри - из-за нестабильных выступлений и длительных пауз он оказался аж на шестой строчке.
Топ-10 лучших боксёров в супертяжёлом весе
- Александр Усик (Украина, 25-0 (16 KO)
- Даниэль Дюбуа (Великобритания, 23-3 (22 KO)
- Агит Кабаел (Германия, 27-0 (19 KO)
- Филип Хргович (Хорватия, 21-1 (16 KO)
- Фабио Уордли (Великобритания, 20-1-1 (19 KO)
- Тайсон Фьюри (Великобритания, 36-2-1 (25 KO)
- Фрэнк Санчес (Куба, 26-1 (19 KO)
- Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 36-4 (24 KO)
- Мозес Итаума (Великобритания, 14-1 (12 KO)
- Мурат Гассиев (34-2 (27 KO)
Новости бокса
30-летний уроженец Волгограда, российский боксер в супертяжелом весе Артем Сусленков бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику. Россиянин предложил украинцу провести бой "без политики", но его высмеяли.