Авторитетное издание обновило рейтинг супертяжеловесов: на каком месте Усик

При составлении ТОП-10 составители учитывали последние выступления и текущую форму спортсменов.

Украинский боксер Александр Усик, который планирует завершить карьеру поединком с Уайлдером, подтвердил свой лидирующий статус в королевском дивизионе: авторитетное британское издание talkSPORT представило новый рейтинг лучших супертяжеловесов мира.

В нём украинец занял первое место, тогда как его главные конкуренты существенно потеряли позиции.

Интересно, что, несмотря на возраст и отсутствие пиковой формы, 39-летний Александр Усик продолжает уверенно возглавлять список лучших действующих супертяжеловесов планеты. Составляя ТОП-10, эксперты оценивали последние выступления и текущую форму спортсменов.

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Сразу за украинцем в тройке сильнейших расположились Даниэль Дюбуа и Агит Кабаел. При этом главная неожиданность ждала британца Тайсона Фьюри - из-за нестабильных выступлений и длительных пауз он оказался аж на шестой строчке.

Топ-10 лучших боксёров в супертяжёлом весе

Александр Усик (Украина, 25-0 (16 KO)

Даниэль Дюбуа (Великобритания, 23-3 (22 KO)

Агит Кабаел (Германия, 27-0 (19 KO)

Филип Хргович (Хорватия, 21-1 (16 KO)

Фабио Уордли (Великобритания, 20-1-1 (19 KO)

Тайсон Фьюри (Великобритания, 36-2-1 (25 KO)

Фрэнк Санчес (Куба, 26-1 (19 KO)

Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 36-4 (24 KO)

Мозес Итаума (Великобритания, 14-1 (12 KO)

Мурат Гассиев (34-2 (27 KO)

Новости бокса

30-летний уроженец Волгограда, российский боксер в супертяжелом весе Артем Сусленков бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику. Россиянин предложил украинцу провести бой "без политики", но его высмеяли.

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