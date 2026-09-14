Боксер из России вызвал Усика на бой: пользователи соцсети высмеяли его заявление

30-летний уроженец Волгограда Артем Сусленков, который опубликовал своё фото в военной форме с автоматом, призвал Усика провести бой "без политики".

30-летний уроженец Волгограда, российский боксер супертяжелого веса Артем Сусленков бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику. Россиянин в своем Instagram предложил украинцу провести бой "без политики".

"Усик, я тебя достану – будь то на ринге или в поле. Хватит громких слов. Если мы боксеры – давай решать всё на ринге. Без политики, без лозунгов и без лишних разговоров", – написал Сусленков, сопроводив пост фотографией, на которой он в военной форме и с автоматом.

Также россиянин призвал организовать ему поединок с Усиком:

Видео дня

"И я призываю всех смелых и решительных людей, готовых взять на себя организацию этого боя: сделайте его реальностью и впишите своё имя в историю бокса. Я готов. Усик, теперь слово за тобой".

Последний бой Сусленкова состоялся в июле, он победил британца Джо Джойса техническим нокаутом в 11-м раунде.

Примечательно, что россиянин, не имеющий в своей карьере ни одной серьёзной победы, уже не впервые пытается пропиариться за счёт Усика.

В 2025 году Сусленков заявлял, что готов "провести мастер-класс по отправке на пенсию знаменитого и всеми любимого Усика". Украинский боксер никак не отреагировал на слова Сусленкова.

К слову, в соцсетях заявление Сусленкова высмеяли. Пользователи пишут: "Кто этот русский дурак?", "Ты действительно это написал и выложил в интернет. Ещё и VPN, наверное, для этого включил", "Вот клоун" и т. д.

Александр Усик: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что британский боксер Тайсон Фьюри бросил вызов Александру Усику на третий бой. Он сообщил, что его боя с Энтони Джошуа, вероятно, не будет. Поэтому Фьюри обратился к Александру Усику с предложением провести реванш в ноябре. Хотя украинец никак не прокомментировал предложение, он репостнул заявление Фьюри в своих сториз.

Также мы писали, что директор команды украинца Сергей Лапин рассказал, что Усик планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером в марте 2027 года в США. Последний поединок Усик провел в мае 2026 года. Тогда он, имея статус объединенного чемпиона мира, досрочно победил голландца Рико Верховена. После этого боксер решил отказаться от поясов WBC, WBA и IBF. Предполагается, что бой с Уайлдером может стать последним в карьере украинца.

Вас также могут заинтересовать новости: