Усик поделился своим рейтингом лучших боксёров современности

Украинец Александр Усик назвал пятерых боксёров, которых считает лучшими на данный момент.

Украинский боксер Александр Усик рассказал, кого считает лучшими бойцами современности, сообщает Jus Due Boxing.

В частности, Усик выделил пятерых боксеров. Примечательно, что в этот список вошли два супертяжеловеса, которых украинец побеждал по два раза.

"Это Теренс Кроуфорд, Шакур Стивенсон, Сауль Альварес, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри", – поделился боксер.

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Известно, что последний бой Усика состоялся 23 мая этого года, он выходил на ринг против Рико Верховена, которого победил досрочно.

После этого поединка украинский боксер решил отказаться от всех своих чемпионских поясов. В то же время Усик пояснил, что это решение не означает конец его профессиональной карьеры.

Украинец отметил, что у него остался "Last Dance", то есть он, как минимум, ещё раз собирается выйти на ринг. Накануне, после длительной паузы, боксер возобновил тренировки. На данный момент наиболее вероятным его следующим соперником считается Деонтей Уайлдер.

Александр Усик: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам директора команды украинца Александра Усика Сергея Лапина, в настоящее время ведутся переговоры о заключительном поединке боксера в карьере. В частности, состоялся контакт с представителями бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера и компанией Zuffa Boxing. При этом Лапин подчеркнул, что договоренности пока нет. Как пояснил Лапин, для Zuffa участие Усика станет своеобразным знаком качества – присутствие украинца мгновенно поднимет статус их пояса в супертяжелой категории.

Также мы писали, что Усик в интервью BBC Sport отметил, что не может быть и речи об организации трёх или пяти поединков, как об этом говорят некоторые журналисты. По словам 39-летнего Усика, он готов к своему "последнему танцу" на профессиональном ринге после того, как сдал все свои чемпионские пояса, завоеванные в реванше с Даниэлем Дюбуа. Усик подчеркнул, что после этого поединка он поблагодарит всех и заявит, что на этом завершает свою карьеру.

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