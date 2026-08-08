'Этому человеку не место здесь': Усик резко осудил решение МОК по России на Олимпиаде

Для украинского спортсмена принципиальным остается не только вопрос о национальности участников, но и их личной позиции в отношении российской агрессии.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик раскритиковал решение Международного олимпийского комитета временно отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России, пишет The Athletic.

Украинский боксер заявил, что люди, поддерживающие российскую агрессию против Украины, не должны иметь возможности представлять свою страну на Олимпийских играх.

"Если человек поддерживает войну, ему не место на Олимпиаде. Мы не знаем, что он делал во время этой войны. Возможно, именно она причастна к убийству украинской бабушки. А потом такие люди едут представлять свою страну на Олимпийских играх? Для меня это неприемлемо", – заявил Усик.

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По словам спортсмена, мировой спорт не должен допускать к соревнованиям людей, открыто поддерживающих агрессию.

"Те, кто поддерживает агрессию, не должны быть частью мирового спорта. Не может быть так, что сегодня вы бомбите Украину, а завтра спокойно выступаете на Олимпиаде", – подчеркнул Усик.

Что предшествовало

Позиция украинского боксёра прозвучала на фоне решения МОК в отношении Олимпийского комитета России. После решения МОК федерации по ряду видов спорта восстановили участие РФ в мировых соревнованиях. В частности, с россиян полностью сняли все ограничения в тяжелой атлетике. Аналогичное решение было принято и в гимнастике.

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