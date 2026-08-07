Экс-тренера сборной Украины по футболу оштрафовали за русский язык

В настоящее время специалист входит в тренерский штаб "Диназа", выступающего во Второй лиге.

Тренер вратарей вышгородского клуба "Диназ" Вячеслав Богоделов сообщил, что получил штраф в размере 11 426 гривень за использование русского языка во время тренировочного процесса. О штрафе 56-летний киевлянин рассказал на своей странице в Facebook.

Он прикрепил скриншот из "Дии", где видно открытое исполнительное производство. По словам тренера, санкции были применены из-за того, что на тренировках он общался на русском языке.

В своем сообщении специалист заявил, что около 50 лет разговаривал по-русски и не считает это проблемой. Кроме того, он написал, что принимает только "чистый украинский язык" и добавил, что якобы слышал его лишь в Ирландии и Канаде.

Видео дня

Также Богоделов отметил, что во время поездок на Запорожское направление среди военных вопрос языка, по его словам, не вызывал споров. Тренер подчеркнул, что не считает русскоязычных людей предателями и сообщил, что у него есть решение возникшей проблемы, не уточнив подробностей.

Вячеслав Богоделов в прошлом выступал за "Металлист", "Полесье", донецкий "Металлург" и "Александрию". После завершения игровой карьеры работал с юношескими сборными Украины разных возрастных категорий.

Добавим, что в настоящее время специалист входит в тренерский штаб "Диназа", выступающего во Второй лиге.

Новости футбола

Вчера состоялся первый матч третьего этапа квалификации Лиги конференций, в котором встретились киевское "Динамо" и азербайджанский "Карабах". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян.

Вас также могут заинтересовать новости: