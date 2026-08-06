'Динамо' одержало важную победу в квалификации Лиги конференций

Матч состоялся на стадионе "Люблин Арена" в Польше.

Состоялся первый матч третьего этапа квалификации Лиги конференций, в котором встретились киевское "Динамо" и азербайджанский "Карабах". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян.

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте: Вархоньи грубо ошибся, слабо отдав мяч вратарю, и Пономаренко протолкнул мяч в ворота. Далее в первой половине матча продолжалась напряжённая борьба с несколькими опасными моментами у обоих ворот, но голов забито не было.

В начале 70-й минуты команды обменялись голевыми моментами, но счёт на табло не изменился. В конце матча Макрецкис получил красную карточку за грубый фол.

Видео дня

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

"Динамо" - "Карабах" - 1:0

Гол: Пономаренко (10)

Предупреждения: Дубинчак (14), Кендзера (81), Шапаренко (95) - Сильва (94)

Удаление: Макрецкис(88)

"Динамо": Суркис, Дубинчак (Тимчик, 69), Михавко, Кендзьора, Сич, Рубчинский (Пихаленок, 88), Бражко, Редушко (Кабаев, 80), Лонвейк (Шапаренко, 69), Герреро (Волошин, 69), Пономаренко.

"Карабах": Кохальски, Джафаргулиев (Ланга, 75), Варконьи, Сильва, Макрецкис, Янкович (Монтьель, 79), Бикальо (Лобату, 75), Зубир, Сефас (Гурбанлы, 62), Муаддиб, Кащук (Кади, 62).

Матч состоялся на стадионе "Люблин Арена" в Польше. Второй матч команды сыграют через неделю в Азербайджане.

Новости футбола

Накануне украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел на поле в первом за два года официальном матче после отмены дисквалификации из-за допингового дела. Он вышел на поле в товарищеском матче против итальянского "Ювентуса", который завершился поражением лондонцев со счётом 0:1.

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