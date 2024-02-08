Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не покинет мадридский "Реал" ближайшим летом.
Украинский голкипер сообщил в интервью El Chiringuito TV, что продлил свое соглашение с мадридским грандом. Таким образом, по завершении текущего сезона Лунин уже не станет свободным агентом.
По словам 24-летнего голкипера, его новый контракт с "Реалом" действует до завершения сезона 2024/25. Более того, Андрей Лунин признался, что он не желает уходить из "Реала" и хочет продолжить карьеру в Мадриде.
- Какие у тебя идеи... У тебя контракт до 2025 года?
- Да, у меня действительно контракт до 2025 года. Это идея, это план. Но я даже не знаю, что может произойти.
- Ты бы хотел остаться в "Реале"?
- Безусловно, - сказал Андрей Лунин.
Отметим, что "Реал" ранее не сообщал о продлении контракта с Андреем Луниным. Его действующее соглашение, согласно официальной информации, было рассчитано до конца текущего сезона. Летом украинец мог покинуть мадридский клуб на правах свободного агента.
СМИ сообщали, что в услугах Лунина были заинтересованы несколько ведущих клубов Европы, среди которых "Бавария", "Арсенал", "Челси" и другие.
Добавим, что в текущем сезоне Андрей Лунин сыграл за "Реал" 15 матчей во всех турнирах. Более того, украинец выходит в основном составе "сливочных" уже в нескольких играх подряд. Среди которых, была важная игра против "Атлетико" в Ла Лиге. Это указывает на то, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти доверяет украинцу больше, чем испанцу Кепе Аррисабалаге.
Свой следующий матч мадридский "Реал" сыграет 10 февраля против "Жироны".