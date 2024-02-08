Андрей Лунин планирует продолжить играть за мадридский "Реал".

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не покинет мадридский "Реал" ближайшим летом.

Украинский голкипер сообщил в интервью El Chiringuito TV, что продлил свое соглашение с мадридским грандом. Таким образом, по завершении текущего сезона Лунин уже не станет свободным агентом.

По словам 24-летнего голкипера, его новый контракт с "Реалом" действует до завершения сезона 2024/25. Более того, Андрей Лунин признался, что он не желает уходить из "Реала" и хочет продолжить карьеру в Мадриде.

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- Какие у тебя идеи... У тебя контракт до 2025 года?

- Да, у меня действительно контракт до 2025 года. Это идея, это план. Но я даже не знаю, что может произойти.

- Ты бы хотел остаться в "Реале"?

- Безусловно, - сказал Андрей Лунин.

Отметим, что "Реал" ранее не сообщал о продлении контракта с Андреем Луниным. Его действующее соглашение, согласно официальной информации, было рассчитано до конца текущего сезона. Летом украинец мог покинуть мадридский клуб на правах свободного агента.

СМИ сообщали, что в услугах Лунина были заинтересованы несколько ведущих клубов Европы, среди которых "Бавария", "Арсенал", "Челси" и другие.

Добавим, что в текущем сезоне Андрей Лунин сыграл за "Реал" 15 матчей во всех турнирах. Более того, украинец выходит в основном составе "сливочных" уже в нескольких играх подряд. Среди которых, была важная игра против "Атлетико" в Ла Лиге. Это указывает на то, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти доверяет украинцу больше, чем испанцу Кепе Аррисабалаге.

Свой следующий матч мадридский "Реал" сыграет 10 февраля против "Жироны".

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