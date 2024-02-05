Андрей Лунин сыграл в основном составе "Реала" в трех матчах подряд.

В воскресенье, 4 февраля, "Реал" сыграл вничью против "Атлетико" в центральном поединке 23-го тура чемпионата Испании.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел на эту игру в основном составе и сыграл на высоком уровне. Он совершил несколько выдающихся сейвов, но все же пропустил один гол в самой концовке игры. Встреча завершилась со счетом 1:1.

После матча игру Андрея Лунина оценили испанские СМИ.

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Эксперты официального канала Ла Лиги "La Liga TV" высоко оценили украинского голкипера.

"Лунин был совершенно выдающимся. Он хорошо себя зарекомендовал", - сказали в эфире La Liga TV.

А вот авторитетное издание Marca указало на недостаток Лунина - неуверенную игру в воздухе.

"Вся неуверенность, которую он проявлял во время матча была заметна в моменте с голом "Атлетико", ведь он мог тогда спасти. Он сделал несколько эффективных сейвов, но в отмененном голе Савича Лунин еще раз продемонстрировал свой недостаток игры в воздухе, что до сих пор не закрывает дискуссию о месте основного вратаря", - пишет издание.

Ранее УНИАН также сообщал, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти похвалил Андрея Лунина после матча с "Атлетико".

Отметим, что Анчелотти ставил Лунина в основной состав в трех последних играх "Реала" подряд. После всех матчей украинец получал хорошие отзывы от болельщиков, прессы и тренерского штаба.

Всего в текущем сезоне за "Реал" Андрей Лунин сыграл 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 6 раз сохранил ворота "сухими".

Добавим, что мадридский "Реал" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 58 очками в активе.

В следующем туре чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти сыграют против "Жироны" украинцев Довбика и Цыганкова.

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