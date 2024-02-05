Мадридский "Реал" сыграл вничью против "Атлетико", пропустив гол в компенсированное время.

В воскресенье, 4 февраля, "Реал" сыграл вничью в мадридском дерби против "Атлетико". Игра завершилась со счетом 1:1.

Ворота "сливочных" в этом матче защищал Андрей Лунин. Он совершил несколько прекрасных сейвов, однако пропустил мяч на 90+3-й минуте.

После игры главный тренер "Реала" Карло Анчелотти похвалил украинского голкипера, отметив его сейв после удара нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

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"Лунин? Он отразил удар Гризманна, уверенно перевел мяч, помог команде со стандартами, сделал все очень хорошо.

Это была очень хорошая игра с нашей стороны, контролируемая, нам не повезло пропустить в конце, но нам не хватало высоты, и мы это знали. Бывают случаи, когда выигрываешь на последних минутах.

Не надо ни в чем упрекать, мы остаемся лидерами и у нас есть шанс нанести еще один удар в субботу. Ничего лишнего, потому что команда очень хорошая. Этот матч мы провели очень хорошо.

У нас сильная команда. Каждый вносит свой вклад, у нас были потери, и я очень доволен. Не назначили пенальти? Без комментариев", - приводит слова Карло Анчелотти Marca.

Отметим, что Андрей Лунин выходит в основном составе "Реала" уже в третьей игре подряд. Всего украинец в этом сезоне сыграл 11 матчей за "сливочных" в рамках Ла Лиги, 5 - "сухих".

После 23-х туров "Реал" занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги с 58 баллами в активе.

В следующем туре чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграет против "Жироны". Игра состоится 10 февраля. Начало матча - в 19:30 по киевскому времени.

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