Мадридский "Реал" удерживает лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании.

В воскресенье, 4 февраля, состоялся центральный поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские клубы "Реал" и "Атлетико".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась вничью.

Счет в игре был открыт на 20-й минуте - гол забил 24-летний полузащитник "Реала" Браим Диас. На 48-й минуте "Атлетико" сравнял счет благодаря точному удару Стефана Савича, но после просмотра видеоповтора судья отменил взятие ворот из-за офсайда. И все же избежать поражения "матрасникам" удалось. В самой концовке встречи Маркос Льоренте поразил ворота Лунина, отличившись после передачи Мемфиса Депая.

Видео дня

"Реал" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Диас, 20 - Льоренте, 90+3

"Реал": Лунин, Васкес, Карвахаль, Начо, Менди, Вальверде, Кроос, Камавинга, Беллингем (Себальос, 88), Браим Диас (Хоселу, 71), Родриго (Модрич, 76)

"Атлетико": Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Льоренте, де Пауль (Самуэл Лино, 61), Коке (Корреа, 68), Сауль (Барриос, 61), Рикельме (Молина, 46), Гризманн, Мората (Депай, 61)

Предупреждения: Сауль, 37, Эрмосо, 38. Коке, 82, Барриос, 85, Депай, 90+5

Обзор матча:

Отметим, что Андрей Лунин вышел в стартовом составе на эту игру и полностью оправдал доверие главного тренера. Украинский голкипер совершил несколько фантастических сейвов и помог "сливочным" избежать поражения. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,6 балла.

Мадридский "Реал" занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В активе подопечных Карло Анчелотти 58 набранных очков. "Атлетико" с 48 баллами идет на четвертой строчке.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Жироны", а "Атлетико" встретится с "Севильей".

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