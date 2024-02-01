Со 2 по 5 февраля будут сыграны матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в рамках этого тура примет на своем поле "Реал Сосьедад". Игра состоится 3 февраля.
"Валенсия" Романа Яремчука встретится с главным аутсайдером турнира - "Альмерией".
Мадридский "Реал", цвета которого защищает Андрей Лунин, сыграет против "Атлетико". Дерби Мадрида состоится 4 февраля.
Ла Лига-2023/24: расписание матчей 23-го тура
Пятница, 2 февраля
- 22:00 "Атлетик" - "Мальорка"
Суббота, 3 февраля
- 15:00 "Валенсия" - "Альмерия"
- 17:15 "Гранада" - "Лас-Пальмас"
- 19:30 "Алавес" - "Барселона"
- 22:00 "Жирона" - "Реал Сосьедад"
Воскресенье, 4 февраля
- 15:00 "Вильярреал" - "Кадис"
- 17:15 "Осасуна" - "Сельта"
- 19:30 "Бетис" - "Хетафе"
- 22:00 "Реал" - "Атлетико"
Понедельник, 5 февраля
- 22:00 "Райо Вальекано" - "Севилья"
Где смотреть матчи 23-го тура Ла Лиги
На территории Украины матчи испанской Ла Лиги в прямом эфире можно посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.
Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги
Лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона", в активе которой 55 набранных очков. На второй позиции с 54 баллами идет мадридский "Реал". Далее расположились "Атлетико" и "Барселона" - по 47 очков.
В зоне вылета находятся: "Кадис" (18-е место, 16 очков), "Гранада" (19-е место, 11 очков), "Альмерия" (20-е место, 6 очков).