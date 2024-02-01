Центральным поединком 23-го тура чемпионата Испании станет дерби "Реала" и "Атлетико".

Со 2 по 5 февраля будут сыграны матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в рамках этого тура примет на своем поле "Реал Сосьедад". Игра состоится 3 февраля.

"Валенсия" Романа Яремчука встретится с главным аутсайдером турнира - "Альмерией".

Видео дня

Мадридский "Реал", цвета которого защищает Андрей Лунин, сыграет против "Атлетико". Дерби Мадрида состоится 4 февраля.

Ла Лига-2023/24: расписание матчей 23-го тура

Пятница, 2 февраля

22:00 "Атлетик" - "Мальорка"

Суббота, 3 февраля

15:00 "Валенсия" - "Альмерия"

17:15 "Гранада" - "Лас-Пальмас"

19:30 "Алавес" - "Барселона"

22:00 "Жирона" - "Реал Сосьедад"

Воскресенье, 4 февраля

15:00 "Вильярреал" - "Кадис"

17:15 "Осасуна" - "Сельта"

19:30 "Бетис" - "Хетафе"

22:00 "Реал" - "Атлетико"

Понедельник, 5 февраля

22:00 "Райо Вальекано" - "Севилья"

Где смотреть матчи 23-го тура Ла Лиги

На территории Украины матчи испанской Ла Лиги в прямом эфире можно посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.

Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона", в активе которой 55 набранных очков. На второй позиции с 54 баллами идет мадридский "Реал". Далее расположились "Атлетико" и "Барселона" - по 47 очков.

В зоне вылета находятся: "Кадис" (18-е место, 16 очков), "Гранада" (19-е место, 11 очков), "Альмерия" (20-е место, 6 очков).

Вас также могут заинтересовать новости: