Игрок сборной Украины может получить это звание второй раз подряд.

Нападающий испанской "Жироны" и национальной сборной Украины по футболу Артем Довбик номинирован на звание лучшего игрока января в Ла Лиге. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Вместе с украинцем на награду также претендуют Дани Карвахаль ("Реал" Мадрид), Ферран Торрес ("Барселона"), Иско ("Бетис") и Кириан Родригес ("Лас-Пальмас").

Довбик уже третий раз подряд номинирован на получение этой награды. Если он выиграет награду в январе, то она станет для него второй подряд.

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В этом сезоне Ла Лиги украинский легионер провел 20 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. В частности, он забил 3 гола и отдал 1 ассист в 3 матчах, состоявшихся в январе.

Лучшим матчем для Довбика в этом месяце стала игра "Жироны" против "Севильи", где он и сделал хет-трик. Четвертый гол в этом матче забил другой украинский легионер "Жироны" Александр Цыганков, а сама игра завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонской команды.

На данный момент "Жирона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 52 очка в 21 матче. Однако у "Реала" (51 очко) проведено на одну игру меньше - 20. Мадридская команда является лидером турнирной таблицы по потерянным очкам. В свою очередь, у "Барселоны" 44 очка в 20-ти проведенных матчах.

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