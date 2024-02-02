Мадридский "Реал" попытается взять реванш у "Атлетико" за фиаско в поединке первого круга.

В воскресенье, 4 февраля, состоится центральный поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал" примет на своем поле "Атлетико".

Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Главным арбитром встречи назначен Хосе Мария Санчес Мартинес.

Это будет уже четвертая встреча "Реала" и "Атлетико" в текущем сезоне. Ранее команды встречались в рамках 6-го тура Ла Лиги, в полуфинале Суперкубка Испании и в 1/8 финала Кубка страны.

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Все матчи этих комнад были очень зрелищными. В рамках Ла Лиги "Атлетико" выиграл у "сливочных" со счетом 3:1. В полуфинале Суперкубка Испании победу со счетом 5:3 праздновали подопечные Карло Анчелотти. Поединок Кубка Испании завершился в пользу "матрасников" - 4:2.

Примечательно, что в прошлом сезоне "Реал" и "Атлетико" также встречались в рамках 23 тура Ла Лиги на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Игра состоялась 25 февраля 2023 года и завершилась со счетом 1:1.

После 22-х туров "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе "сливочных" 57 набранных очков. "Атлетико" с 47 баллами занимает третье место.

В прошлом матче "Реал" одержал победу над "Хетафе" со счетом 2:0. Ворота "сливочных" в той игре защищал Андрей Лунин. "Атлетико" в своем предыдущем поединке выиграл у "Райо Вальекано" (2:1).

Реал Мадрид - Атлетико: прогноз

По мнению аналитиков, больше шансов на победу в этой игре имеет "Реал". Коэффициент на победу "сливочных" - 1,76. На триумф "Атлетико" ставку можно сделать с коэффициентом 4,50. Ничья - 4,10.

Наиболее вероятным исходом поединка "Реал" - "Атлетико" является ничья со счетом 1:1. Сделать стаку на такой результат можно с коэффициентом 7,90.

Реал Мадрид - Атлетико: трансляция

На территории Украины в прямом эфире поединок "Реал" - "Атлетико" будет транслировать видеосервис MEGOGO, а также платформа Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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