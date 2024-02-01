Андрей Лунин сыграл очередной "сухой" матч в составе мадридского "Реала".

В четверг, 1 февраля, состоялся поединок 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Хетафе" принимал мадридский "Реал".

Игра проходила на стадионе "Колизеум" и завершилась уверенной победой гостей.

Счет в игре был открыт на 14-й минуте - форварда "Реала" Хоселу забил с передачи Лукаса Васкеса. На 56-й минуте "сливочные" удвоили свое преимущество, дубль оформил Хоселу. Ассистировал ему бразильский вингер Винисиус Жуниор.

Видео дня

"Хетафе" - "Реал" - 0:2

Голы: Хоселу, 14, 56

"Хетафе": Сория, Суарес, Дуарте (Рико, 46), Альдерете, Альварес, Кармона (Мартин, 46), Даконам (Латаса, 46), Милья, Максимович (Сантьяго, 88), Майораль (Мата, 88), Гринвуд

"Реал": Лунин, Васкес, Рюдигер (Камавинга, 46), Начо, Менди, Вальверде, Чуамени, Модрич, Беллингем (Карвахаль, 88), Хоселу (Браим Диас, 88), Винисиус (Родриго, 75)

Предупреждения: Даконам, 26 - Менди, 30

Видео голов:

Отметим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин вышел на эту игру в основном составе. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,1 балла.

Мадридский "Реал" набрал 57 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Хетафе" с 29 баллами занимает 10-ю строчку.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Реал" сыграет против мадридского "Атлетико", а "Хетафе" встретится с "Бетисом".

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