"Жирона" попытается взять реванш у "Реала" за разгромное поражение в матче первого круга.

В субботу, 10 февраля, состоится центральный поединок 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" примет "Жирону".

Игра пройдет на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Мадридский "Реал" и "Жирона" - лидеры текущего сезона чемпионата Испании. "Сливочные" с 58 очками занимают первое место в турнирной таблице, "Жирона" с 56 баллами - вторая.

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В прошлом туре "Жирона" и "Реал" синхронно потеряли очки. Подопечные Карло Анчелотти в мадридском дерби сыграли вничью против "Атлетико". Команда Довбика и Цыганкова разошлась миром в домашней игре против "Сосьедада".

Отметим, что матч первого круга чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом" завершился разгромной победой мадридского клуба - 3:0. Голами в составе "сливочных" отличись Хоселу, Орельен Чуамени и Джуд Беллингем.

Реал Мадрид - Жирона: прогноз

Согласно котировкам букмекеров, фаворитом поединка является мадридский "Реал". Ставки на победу подопечных Карло Анчелотти принимают с коэффициентом 1,44. Победа "Жироны" оценивается коэффициентом 6,90. Ничья - 5,10.

Наиболее вероятным исходом поединка "Реал" - "Жирона" аналитики считают победу мадридского клуба со счетом 2:1. Коэффициент на такой результат - 8,50.

Реал Мадрид - Жирона: трансляция

На территории Украины поединок мадридского "Реала" против "Жироны" в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO, а также платформа Volia TV.

Начало игры запланировано на 19:30 по киевскому времени.

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