В центральном матче 24-го тура испанской Ла Лиги встретятся лидеры турнира - "Реал" и "Жирона".

С 9 по 12 февраля будут сыграны матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком этого тура станет противостояние мадридского "Реала" и "Жироны". Матч команд Артема Довбика, Виктора Цыганкова и Андрея Лунина состоится 10 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Валенсия" украинца Романа Яремчука в рамках 24-го тура чемпионата Испании сыграет против "Лас-Пальмаса".

Видео дня

"Атлетико" Мадрид в этом туре отправится в гости к "Севилье", а "Барселона" примет на своем поле "Гранаду".

Ла Лига-2023/24: расписание матчей 24-го тура

Пятница, 9 февраля

22:00 "Кадис" - "Бетис"

Суббота, 10 февраля

15:00 "Алавес" - "Вильярреал"

17:15 "Реал Сосьедад" - "Осасуна"

19:30 "Реал" - "Жирона"

22:00 "Лас-Пальмас" - "Валенсия"

Воскресенье, 11 февраля

15:00 "Хетафе" - "Сельта"

17:15 "Мальорка" - "Райо Вальекано"

19:30 "Севилья" - "Атлетико"

22:00 "Барселона" - "Гранада"

Понедельник, 12 февраля

22:00 "Альмерия" - "Атлетик"

Где смотреть матчи 24-го тура Ла Лиги

На территории Украины матчи 24-го тура чемпионата Испании по футболу в прямом эфире можно посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.

Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги

Первое место в турнирной таблице испанского первенства занимает мадридский "Реал". В активе команды Карло Анчелотти 58 набранных очков. На второй строчке с 56 очками идет "Жирона" Цыганкова и Довбика. "Барселона" за 23 тура набрала 50 очков и идет на третьей строчке. Замыкает четверку лидеров мадридский "Атлетико" - 48 очков.

"Валенсия" Романа Яремчука с 35 баллами занимает седьмое место.

В зоне вылета Ла Лиги ситуация следующая: "Кадис" (18-е место, 17 очков), "Гранада" (19-е место, 12 очков), "Альмерия" (20-е место, 6 очков).

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