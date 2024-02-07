С 9 по 12 февраля будут сыграны матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Центральным поединком этого тура станет противостояние мадридского "Реала" и "Жироны". Матч команд Артема Довбика, Виктора Цыганкова и Андрея Лунина состоится 10 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
"Валенсия" украинца Романа Яремчука в рамках 24-го тура чемпионата Испании сыграет против "Лас-Пальмаса".
"Атлетико" Мадрид в этом туре отправится в гости к "Севилье", а "Барселона" примет на своем поле "Гранаду".
Ла Лига-2023/24: расписание матчей 24-го тура
Пятница, 9 февраля
- 22:00 "Кадис" - "Бетис"
Суббота, 10 февраля
- 15:00 "Алавес" - "Вильярреал"
- 17:15 "Реал Сосьедад" - "Осасуна"
- 19:30 "Реал" - "Жирона"
- 22:00 "Лас-Пальмас" - "Валенсия"
Воскресенье, 11 февраля
- 15:00 "Хетафе" - "Сельта"
- 17:15 "Мальорка" - "Райо Вальекано"
- 19:30 "Севилья" - "Атлетико"
- 22:00 "Барселона" - "Гранада"
Понедельник, 12 февраля
- 22:00 "Альмерия" - "Атлетик"
Где смотреть матчи 24-го тура Ла Лиги
На территории Украины матчи 24-го тура чемпионата Испании по футболу в прямом эфире можно посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.
Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги
Первое место в турнирной таблице испанского первенства занимает мадридский "Реал". В активе команды Карло Анчелотти 58 набранных очков. На второй строчке с 56 очками идет "Жирона" Цыганкова и Довбика. "Барселона" за 23 тура набрала 50 очков и идет на третьей строчке. Замыкает четверку лидеров мадридский "Атлетико" - 48 очков.
"Валенсия" Романа Яремчука с 35 баллами занимает седьмое место.
В зоне вылета Ла Лиги ситуация следующая: "Кадис" (18-е место, 17 очков), "Гранада" (19-е место, 12 очков), "Альмерия" (20-е место, 6 очков).