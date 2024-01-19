"Эмполи" украинца Виктора Коваленко в 21-м туре чемпионата Италии сыграет против "Монцы".

С 20 по 21 января будут сыграны матчи 21-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского в этом туре отправится в гости к "Салернитане". Игра состоится 21 января.

"Эмполи" Виктора Коваленко в рамках 21-го тура на своем поле примет "Монцу".

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Римская "Рома" в этом туре сразится с "Вероной", а "Милан" померяется силами с "Удинезе".

"Ювентус" сыграет в гостях против клуба "Лечче".

Матчи "Интера", "Наполи", "Фиорентины" и "Лацио" были перенесены из-за участия этих команд в Суперкубке Италии.

Серия А: расписание матчей 19-го тура

Суббота, 20 января

19:00 "Рома" - "Верона"

21:45 "Удинезе" - "Милан"

Воскресенье, 21 января

13:30 "Фрозиноне" - "Кальяри"

16:00 "Эмполи" - "Монца"

19:00 "Салернитана" - "Дженоа"

21:45 "Лечче" - "Ювентус"

Положение команд в турнирной таблице Серии А

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии миланский "Интер". В активе "нерадзурри" 51 очко. На второй позиции с 49 баллами идет "Ювентус". "Милан" набрал 42 очка и занимает третью строчку. Замыкает четверку лидеров "Фиорентина" - 34 очка.

В зоне вылета Серии А ситуация следующая: "Верона" (18-е место, 17 очков), "Эмполи" (19-е место, 13 очков), "Салернитана" (20-е место, 12 очков).

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