Сразу в двух матчах полуфиналисты определились в серии пенальти.

В четверг, 18 апреля, прошли ответные матчи четвертьфинала Лиги Конференций. Самым сложным оказался матч между Фиорентиной и Викторией.

Чешский клуб в первом матче смог удержать безголевую ничью и в гостях пытался достичь того же результата. Даже за последние 25 минут в большинстве, "фиалки" не смогли забить хотя бы один гол, поэтому игра перешла в овертайм. Уже там судьба поединка решилась - хозяева дважды реализовали количественное преимущество и вышли в четвертьфинал Лиги Конференций.

Самым интересным как минимум по вывеске был матч Лилля и Астон Виллы. Англичане дома обыграли французов 2:1, а в ответном матче результат был зеркальным в пользу хозяев. Все решила серия пенальти, где подопечные Фонсеки уступили, а Астон Вилла направилась в полуфинал.

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Еще одна серия пенальти состоялась в матче между Олимпиакосом и Фенербахче. После яркого матча в Греции, где хозяева победили со счетом 3:2, турецкая встреча выглядела более вяло. Хозяева смогли забить лишь один гол, на что гости не смогли ничего ответить. Наверное, берегли силы для серии пенальти, где минимально обыграли соперника.

В последней встрече Брюгге ехал в гости к ПАОКу. Здесь не случилось сенсации, после минимальной победы на домашних трибунах, бельгийцы смогли дважды отличиться и в гостях. В итоге 3:0 по результату двух встреч - Брюгге уверенно проходит соперников из Греции.

Первые матчи полуфинала Лиги Конференций состоятся 2 мая. За выход в финал Астон Вилла поборется с Олимпиакосом, а Фиорентина с Брюгге.

Еврокубки перешли к стадии полуфинала: что надо знать

Ранее стали известны полуфиналисты Лиги Чемпионов. Так, первую путевку в финал ПСЖ разыграет с Боруссией Дортмунд. А в параллельной встрече Реал Мадрид будет противостоять Баварии.

Четвертьфиналы прошли и в Лиге Европы. В следующей стадии Марсель будет противостоять Аталанте, а Рома поборется с немецким Байером.

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